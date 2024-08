PSV-supporters niet blij met Ziggo-reclame in hartje Eindhoven: 'Niet van gediend'

In het centrum van Eindhoven en op sociale media is ophef ontstaan over een reclamecampagne van Ziggo, waarbij PSV-fans zich in hun eer aangetast voelen. Het bedrijf heeft een groot spandoek opgehangen op het beursgebouw, op een steenworp afstand van het PSV-stadion. Op het spandoek, dat een PSV-fan toont naast supporters van Ajax, Feyenoord en AZ, zijn de logo's van deze rivaliserende clubs beklad met verf.

De actie heeft tot veel discussie geleid op sociale media, waar PSV-supporters hun ongenoegen uiten. Ziggo reageerde op X met een ludieke opmerking: "Sta je daar, als een ware rebel met je stift in de hand... Helaas is dit geen kleurwedstrijd, maar wie weet maak je bij @POL_OostBrabant nog kans op een leuke prijs!?"

De politie Oost-Brabant adviseerde Ziggo vervolgens om aangifte te doen en liet weten de locatie te zullen controleren.

Wie verantwoordelijk is voor de bekladding, blijft vooralsnog onbekend, maar het incident heeft voor flink wat reacties gezorgd. Veel PSV-fans laten duidelijk merken dat ze geen behoefte hebben aan uitingen van andere clubs in hun stad. "Ziggo, wij willen geen andere clubs in onze stad hebben hangen, snappie?" klinkt het op social media.