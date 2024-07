PSV neemt geen supporters mee naar Ajax: 'Bang voor antisemitische leuzen'

PSV zal begin november geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie. De Eindhovense club heeft dit besluit genomen "om te voorkomen dat kwetsende spreekkoren de sfeer en de wedstrijd negatief beïnvloeden".

De beslissing komt voort uit een aantal incidenten tijdens de vorige ontmoeting (1-1) in februari in de Johan Cruijff ArenA en een eerdere waarschuwing en sanctie van de gemeente Amsterdam.

"Voor beide clubs geldt op het gebied van antisemitische leuzen een nultolerantie. Tegelijk bestaat de vrees dat een deel van de uitsupporters de verleiding niet kan weerstaan om de Amsterdamse rivaal onheus verbaal te bejegenen. Om dat in de toekomst te voorkomen rolt PSV een bewustwordingsprogramma uit, in samenwerking met maatschappelijke instanties en de eigen PSV Foundation. Het plan voorziet erin dat PSV bij de volgende uitwedstrijd tegen Ajax wel weer kan rekenen op de support van de eigen fans", schrijft PSV op haar eigen website.

Al eerder spreekkoren

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam besloot eind augustus 2022 dat PSV-supporters bij de eerstkomende wedstrijd tegen Ajax niet welkom waren in de Johan Cruijff ArenA. De aanleiding hiervoor waren antisemitische spreekkoren tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal, eind juli van dat jaar. Vorig seizoen waren de Eindhovense fans wel weer welkom, maar voorlopig blijft het daarbij.

"Aangezien de uitwedstrijd al vrij vroeg in het seizoen geprogrammeerd is, verkiest PSV eenmalig naar de hoofdstad af te reizen zonder supporters. Op die manier kan het project goed op poten worden gezet en ook het beoogde effect worden gesorteerd. Mocht het in de Arena namelijk wél misgaan, dan dreigt vanuit Amsterdam een uitsupportersban van meerdere jaren", verklaart PSV.

Toekomstplannen

Algemeen directeur Marcel Brands hoopt dat de Eindhovenaren komend seizoen wel weer fans mee kunnen nemen en gaat ervan uit dat ze zich dan ook gedragen. "Toch willen we nu krachtig uitspreken dat we dergelijke koren niet accepteren", zegt hij.

"Onze supportersvereniging is betrokken in de besluitvorming. In Amsterdam wordt de verantwoordelijkheid die we nemen geprezen. Als iedereen in de spiegel durft te kijken, kunnen we de uitwassen samen aanpakken. We zagen bij het EK hoe voetbal verbroedert en een feest kan zijn. Dat is hoe het altijd zou moeten zijn".

ANP