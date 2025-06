Politie zoekt verdachten na heftige mishandeling: stel 10 keer met vuist in gezicht geslagen

De politie is op zoek naar twee verdachten die een man en vrouw heftig hebben mishandeld in Amsterdam. De twee mannen sloegen meer dan 10 keer met gebalde vuist op de slachtoffers op het Hugo de Grootplein in stadsdeel West.

De situatie liep volgens de politie uit de hand toen de twee verdachten zich mengden in een gesprek van de slachtoffers. Het mannelijke slachtoffer gaf aan dit niet prettig te vinden en daardoor ontstond een woordenwisseling. Vervolgens sloegen de twee verdachten de man tien keer in het gezicht.

Toen zijn vriendin probeerde te helpen, kreeg ook zij enkele klappen.

De politie roept getuigen op zich te melden, en ook mensen die de verdachten kennen, worden gevraagd contact op te nemen.