CU en SP willen totaalverbod op online gokreclames

Het nieuwe kabinet kan op grote steun van consumenten rekenen om reclames voor online gokken te verbieden. Dat blijkt uit cijfers van de Consumentenbond. De Socialistische Partij (SP) en ChristenUnie (CU) vinden dat dit plan nog niet ver genoeg gaat en willen dat er meer maatregelen komen.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 84 procent van de panelleden van de bond voor een totaalverbod op gokreclames is. Ook vindt 88 procent van de panelleden dat spelers beter beschermd moeten worden tegen de zogeheten 'dark patterns' bij online casino's.

Wil je meer uitleg over 'dark patterns'? Zie dan onderstaande video:

2:19 Dave verloor zo’n twee ton met gokken: 'Zorgplicht moet beter'

Miljoenen reclames

In de afgelopen twaalf maanden zijn er 324 miljoen gokadvertenties getoond aan jongvolwassenen tussen de 24 en 35 jaar. Gokreclames bereiken niet alleen veel twintigers via Facebook en Instagram, maar ook veel tieners. Uit het onderzoek blijkt ook dat op platforms van Meta ongeveer 500.000 advertenties van vier illegale goksites zijn getoond aan jongeren tussen de 18 en 24 jaar.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, vindt het schandalig dat financieel kwetsbare mensen heel veel gokreclames te zien krijgen. Ze is daarom blij met het plan van het nieuwe kabinet om online gokreclame te verbieden. Toch wil ze dat de overheid nog een stap verder gaat. Volgens haar moeten legale gokbedrijven een veel sterkere zorgplicht krijgen en moet er ook beter gecontroleerd worden of zij zich daaraan houden.

Initiatiefwet

De CU en de SP hebben samen een plan voor een nieuwe wet gemaakt. In dat plan staat dat reclame voor online gokken helemaal verboden moet worden. Ook willen ze gokbedrijven die de regels overtreden veel hogere boetes geven en vergunningen van goksites sneller tijdelijk stopzetten.

"Wie willens en wetens mensen de afgrond in duwt, moet weten en voelen dat de overheid niet langer toekijkt, maar ingrijpt", aldus Mirjam Bikker, ChristenUnie-fractievoorzitter.