Dave verloor zo’n twee ton met online gokken: 'Zorgplicht moet beter'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:23 - Update: 56 minuten geleden

Goksites moeten veel meer inzetten op de zorgplicht en er moet er zo snel mogelijk een verbod komen op reclames voor online gokken. Dat stelt De Consumentenbond. De 33-jarige Dave uit Hoorn benadrukt dit. In de afgelopen jaren vergokte hij zo’n twee ton. Ook hij vindt dat mensen die online gokken veel beter beschermd moeten worden.

Voor zijn achttiende verjaardag kreeg Dave een avondje casino cadeau. "Niet echt het beste cadeau", concludeert hij achteraf. Van gokken in het casino stapte hij over op online gokken. "Het scheelde een uur reistijd en thuis kon er altijd gegokt worden."

Uiteindelijk gokt hij tot zijn 31e en heeft hij in totaal zo'n 200.000 euro verloren. "Maar een vangnet was er niet, en dat was juist de bedoeling van het legaliseren van online gokken", vertelt hij verder.

Bonus bij hogere inzet

In 2021 werd online gokken in Nederland gelegaliseerd. De overheid wilde malafide websites weren en spelers beschermen. Op dat laatste punt zet de overheid echter volledig verkeerd in, stelt de Consumentenbond. "Online casino’s maken gebruik van zogeheten 'dark patterns'. Dat zijn technieken om consumenten langer op hun site te houden en hen met meer geld te laten gokken. Een voorbeeld van zo’n dark pattern is een bonus geven bij een hogere inzet. Dat moet stoppen."

Omdat gokkers in een onveilige online omgeving geld hebben verloren, willen Stichting Consumenten Competition Claims en de Consumentenbond dat gokkers hun verliezen terugkrijgen via een massaclaim.

Beschermen

De Noord-Hollandse Dave heeft zich ook aangemeld voor de claim, maar relativeert. "Ik heb zelf gegokt en dus ook zelf verloren. Ik wil dat goksites hun zorgplicht serieuzer nemen. Ze moeten mensen beschermen. Want besef: het gaat niet om spelers, maar om mensen." Inmiddels is Dave al twee jaar clean van het gokken en is bijna schuldenvrij.

Wil je meer weten over het persoonlijke verhaal van Dave? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

