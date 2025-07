'Fors meer Nederlanders melden zich met gokverslaving, vooral jongeren'

Sinds de legalisering van online gokken in 2021 is het aantal mensen dat hulp zoekt voor een gokverslaving flink toegenomen. Dat meldt De Telegraaf. Vooral onder jongeren is een sterke stijging zichtbaar.

Uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem blijkt dat in 2022 nog 1968 mensen zich meldden bij een verslavingskliniek, in 2023 waren dat er al 2708.

Met name jongeren tot 24 jaar komen vaker in de problemen door gokken. Ook blijkt uit onderzoek dat steeds meer minderjarigen online gokken: het aandeel 16- en 17-jarigen steeg in een jaar tijd van 12 naar 20 procent van het totaal aantal gokkers.

Over het legaliseren van online gokken in 2021 hadden verschillende mensen al vooraf hun twijfels. In deze video doet ex-verslaafde Feite zijn verhaal:

2:14 Online gokken vanaf morgen legaal, ex-verslaafde ziet de bui al hangen

Sinds de legalisering zijn er meer online gokbedrijven actief en maken zij veel reclame. Hoewel sinds 2023 reclame op tv, radio en sportlocaties verboden is, blijven bedrijven online actief adverteren. Jongeren kunnen via hun mobiele telefoon dag en nacht gokken, vaak zonder toezicht.

Het demissionaire kabinet overweegt de minimumleeftijd voor risicovolle online gokspelen te verhogen van 18 naar 21 jaar, om jongeren beter te beschermen tegen gokverslaving.