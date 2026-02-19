Praten over gokken voor helft van Nederlanders taboe, drempel naar hulp blijft hoog

Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit en OpenOverGokken blijkt dat 56 procent van de Nederlanders praten over gokken en gokverslaving als een taboe ervaart. Dat is opvallend, zegt de Kansspelautoriteit, omdat 48 procent van de Nederlanders minimaal één keer per maand gokt.

In 2021 werd online gokken in Nederland gelegaliseerd met de reden om spelers beter te beschermen. De Consumentenbond stelt echter dat de overheid hier de plank volledig heeft misgeslagen. "Online casino’s maken gebruik van zogeheten 'dark patterns'. Dat zijn technieken om consumenten langer op hun site te houden en hen met meer geld te laten gokken."

Dave uit Hoorn verloor veel geld door zijn gokverslaving. In de onderstaande video vertelt hij erover:

2:19 Dave verloor zo’n twee ton met gokken: 'Zorgplicht moet beter'

Het gebrek aan informatie en sociale drempels zorgen ervoor dat mensen geen hulp zoeken wanneer zij te maken hebben met gokproblemen, laat de Kansspelautoriteit weten. Voor 53 procent is het onduidelijk waar zij terechtkunnen met gokproblemen en 29 procent durft geen hulp te vragen wanneer zij gokverslaafd zijn.

Ingeburgerd

Uit het onderzoek blijkt ook dat hulp aanbieden aan anderen met een gokverslaving voor velen niet vanzelfsprekend is. Ruim een derde zegt het moeilijk te vinden om iemand aan te spreken op zijn of haar gokgedrag. Vooral mannen vinden dit lastig.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat gokken steeds meer ingeburgerd raakt in de samenleving. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat mensen in hun sociale omgeving gokken als normaal gedrag zien. Die sociale omgeving speelt volgens het onderzoek een duidelijke rol in hoe Nederlanders tegen gokken aankijken. Zo geeft 43 procent aan dat zij minder snel zouden gokken als niemand om hen heen dat deed.