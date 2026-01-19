‘Gokken werd mijn geheim en schaamte’: groeiend aantal Nederlanders gokverslaafd

De verslavingszorg ziet een duidelijke toename van het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege gokproblemen. Vooral online gokken speelt daarbij een grote rol. Bij Jellinek melden zich steeds vaker mensen die de grip op hun gokgedrag zijn kwijtgeraakt.

Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van mensen die hulp zoeken daalt. Vooral jongvolwassenen gokken meer en intensiever dan voorheen, maar ook onder volwassenen neemt het aantal hulpvragen toe. Vaak zoeken mensen pas laat hulp, als schulden, stress en problemen op werk of school zich al hebben opgestapeld.

Toename gokverslaafden

Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart een taboe op praten over gokken en gokverslaving, blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. Tegelijkertijd gokt bijna de helft van de Nederlanders minimaal één keer per maand. Sinds de legalisering van online gokken in 2021 zien hulpverleners dat het aantal meldingen blijft oplopen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Eén van de mensen die haar verhaal deelt, is ervaringsdeskundige Lia Reijntjens. Zij noemt zichzelf nog altijd verslaafd. "Omdat je er eigenlijk nooit helemaal van af komt. Ik zou bijvoorbeeld nooit meer een casino kunnen binnenstappen", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Schaamte

Haar verslaving begon offline, maar verschoof later naar online gokken. "Op een gegeven moment was ik manager bij McDonald's, wat betekende dat ik vaak laat of 's nachts thuiskwam. Mijn man en kinderen lagen dan al op bed. Ik voelde me vaak eenzaam en begon online te gokken." In negen maanden tijd verloor ze ongeveer 12.000 euro.

Lia dacht lange tijd dat ze de enige was. "Juist daarom is het zo belangrijk om erover te praten. Op gokken rust nog veel meer schaamte dan op drugs- of alcoholverslaving; er heerst een enorm taboe." Pas toen haar man ontdekte dat hun krediet flink was verhoogd, trokken ze aan de bel bij de verslavingszorg. Sinds 2013 heeft Lia niet meer gegokt. Ze is nu vrijwilliger bij AGOG, Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers.