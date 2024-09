Frank vecht al 30 jaar tegen gokverslaving: 'Geld voor de huur vergokte ik'

Frank (48) uit Sint Michielsgestel kampt al 30 jaar met een hardnekkige gokverslaving die zijn leven op zijn kop heeft gezet. Het begon onschuldig achter een gokautomaat in de lokale friettent, maar groeide al snel uit tot een gevaarlijke gewoonte. "Ik heb avonden achter de gokautomaat gezeten en later ging ik naar casino's", vertelt Frank.

Al op jonge leeftijd verloor hij bedragen, vaak zwart geld. "Toen ik 18 jaar was, had ik niet veel geld. Ik ging op mezelf wonen en raakte in de problemen. Geld voor de huur vergokte ik", vertelt Frank aan Hart van Nederland.

Verslaving

De verslaving had grote impact op Franks leven. Betalingen gingen op aan gokken en meerdere relaties liepen stuk. "Mensen die verslaafd zijn, hebben een ziekte. Je liegt veel en vertelt dingen niet", legt hij uit. Frank raakte zo vaak in de problemen dat hij zichzelf soms uitsloot van casino’s. Maar de drang om te gokken was sterker, waardoor hij uitweek naar België. Zijn huidige relatie wordt grotendeels gered doordat zijn vriendin nu het geld beheert. "Ja, het is mijn eigen schuld, maar ik ben erin gezogen", zegt hij met spijt.

Advocaat ziet hoopvolle toekomst

De zaak van Frank is geen uitzondering. Duizenden Nederlanders hebben tijdens de illegale online gokperiode grote verliezen geleden. De belangenorganisatie Gokverliesterug voert nu een collectieve rechtszaak tegen grote onlinecasino’s zoals Unibet en Bet365, om verloren geld terug te eisen.

Advocaat Benzi Loonstein ziet kansen voor de gedupeerden: "De bedrijven hebben simpelweg zonder een vergunning een dienst aangeboden. Er zijn tot nu toe zeer positieve uitspraken geweest in rechtbanken door heel Nederland. Die spelers hebben hun geld terug gekregen." Loonstein roept ook andere gedupeerden op zich bij hem te melden. Hij verwacht dat de Hoge Raad begin 2025 een definitief oordeel zal vellen.

Frank blijft ondanks alles vechten tegen zijn verslaving, maar heeft nu de steun van zijn vriendin om hem te helpen het tij te keren. "Ik ben niet genezen, maar ik weet nu hoe ik met mijn ziekte om kan gaan."