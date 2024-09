Verloren gokgeld terugwinnen? Massaclaim moet spelers compenseren

Belangenorganisatie Gokverliesterug begint een collectieve rechtszaak tegen grote onlinecasino's als Unibet, Bet365 en Bwin. Namens honderdduizenden Nederlanders wil de claimclub het geld terugeisen dat zij verloren toen online gokken nog illegaal was. Volgens Gokverliesterug verschilt het bedrag dat mensen kunnen claimen per persoon.

Sinds oktober 2021 mogen casino’s onlinekansspelen aanbieden met een vergunning, maar daarvoor lieten veel buitenlandse aanbieders al Nederlandse gokkers toe op hun platforms. Gokverliesterug roept mensen op om zich aan te melden. Advocatenkantoor Loonstein is in juli al gestart met een vergelijkbare massaclaim.

Feite was gokverslaafd en maakt zich zorgen over online gokken. Hij vertelt erover bij Hart van Nederland:

Advocatenkantoor Finch vertegenwoordigt Gokverliesterug. "Buitenlandse casino's hebben jarenlang de Nederlandse regels genegeerd, omdat ze dachten dat de handhaving wel zou meevallen," zegt advocaat Koen Rutten van Finch. "Ze moeten nu alsnog verantwoording afleggen voor die periode, zelfs als ze nu een vergunning hebben."

Rechtszaken

Veel van deze casino's zijn gevestigd op belastingvriendelijke plekken zoals Malta, vertelt Rutten. "We hopen dat de zaak snel wordt afgehandeld, maar we hebben dankzij een procesfinancier voldoende slagkracht om door te procederen tot aan het Europese Hof, als dat nodig is." In Duitsland en Oostenrijk wisten duizenden consumenten hun verliezen al terug te krijgen via de rechter.

In Nederland lopen er al rechtszaken, maar rechters oordeelden tot nu toe verschillend. De Hoge Raad moet binnenkort duidelijkheid geven of gokkers hun verloren geld kunnen terugkrijgen van aanbieders zonder vergunning.

Veel hoop

Advocaat Benzi Loonstein, die meerdere individuele zaken heeft aangespannen, verwacht dat de Hoge Raad begin 2025 met een beslissing komt. Hij is optimistisch, omdat in veertien eerdere zaken de gokkers in bijna alle gevallen gelijk kregen. Hij verwacht dat veel mensen hun geld zullen terugvorderen als de Hoge Raad positief oordeelt.

Bij de massaclaim van Loonstein Advocaten hebben zich al meer dan 20.000 mensen aangemeld. De dagvaarding is in de maak.

