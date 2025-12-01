Boete van 4 miljoen euro voor gokaanbieder Unibet: deed te weing tegen verslavingen

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Unibet een boete van 4 miljoen euro opgelegd, omdat de gokaanbieder te weinig deed om gokverslaving tegen te gaan. In alle onderzochte spelersdossiers tussen juli 2022 en 2024 schoot Unibet, onderdeel van Optdeck Service Limited, volgens de toezichthouder tekort.

Zo vroeg Unibet spelers die dagelijks duizenden euro's stortten pas weken later om inkomensinformatie. "Terwijl zij tegen die tijd al zeer grote verliezen hadden geleden", schrijft de Ksa. "Gekozen interventies waren daarnaast veel te licht, bijvoorbeeld een makkelijk weg te klikken pop-up." Ook kwamen gokkers weg met het doorgeven van een bedrijfsrekening als inkomensinformatie, terwijl dat niet is toegestaan.

Zorgplicht

Unibet is een van de onlinegokaanbieders die een vergunning heeft om in Nederland actief te zijn. Daarbij hoort een 'zorgplicht' om overmatig gokken tegen te gaan. Deze boete is de hoogste voor een legale aanbieder die de Ksa tot nu toe heeft bekendgemaakt.

Deze ex-verslaafde was al bang voor problemen toen online gokken legaal werd:

2:14 Online gokken vanaf morgen legaal, ex-verslaafde ziet de bui al hangen

"Wanneer er signalen zijn van onmatig speelgedrag en iemand in korte tijd enorm veel geld inzet, moet een aanbieder op tijd onderzoek doen naar de herkomst van het geld. Het is daarbij essentieel dat aanbieders deze analyse adequaat uitvoeren, omdat niet alle financiële middelen zomaar meegerekend mogen worden. De Ksa neemt overtredingen van de zorgplicht zeer serieus en zal hier hard tegen op blijven treden", zegt Michel Groothuizen, bestuursvoorzitter van de Ksa.