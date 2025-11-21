Consumentenbond eist schadevergoeding van onlinecasino's

Online casino's zouden consumenten een schadevergoeding moeten betalen. Dat vinden de Consumentenbond en de Stichting Consumenten Competition Claims. Volgens hen misleiden de gokbedrijven hun spelers en wakkeren zij overmatig gokgedrag aan. Als de casino's niet op deze eis ingaan, stappen beide organisaties naar de rechter.

Het gaat om de bedrijven Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet en Toto. Zij zouden spelers onvoldoende én onduidelijk informeren en hen daardoor aanzetten tot risicovol speelgedrag. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt bovendien dat verschillende aanbieders gebruikmaken van oneerlijke standaardinstellingen en extreme speellimieten.

Wie over gokverslavingen kan meepraten, is de 48-jarige Frank uit Sint Michielsgestel. Het begon onschuldig achter een gokautomaat in de lokale friettent, maar groeide al snel uit tot een gevaarlijke gewoonte:

Hierdoor kunnen consumenten met onverantwoord hoge bedragen gokken. Volgens de organisaties is dat in strijd met de zorgplicht van de aanbieders. Ook zouden sommige casino's verboden bonussen inzetten, waarbij bijvoorbeeld 'gratis' wordt beloofd terwijl dat niet zo is. Daarnaast adverteren de bedrijven volgens hen te agressief en misleidend.

Onverantwoord en illegaal

"Consumenten moeten kunnen rekenen op een veilige spelomgeving. Dat was het doel toen online gokken in Nederland werd gelegaliseerd. Van die veiligheid is nu geen sprake. Consumenten worden aan de wolven overgeleverd", zegt Bert Heikens, voorzitter van de Stichting Consumenten Competition Claims.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, vult aan: "Online casino’s proberen consumenten zo veel mogelijk geld afhandig te maken. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook illegaal. Consumenten hebben recht op compensatie voor deze praktijken, en wij gaan proberen dat voor hen te regelen."