Bewindvoerders mogen gokverslaafden straks weren van goksites

Bewindvoerders krijgen binnenkort meer macht om hun cliënten met gokproblemen te beschermen. De Kansspelautoriteit (Ksa) verwacht het vanaf 1 januari mogelijk te maken dat bewindvoerders mensen makkelijker kunnen uitsluiten van casino’s en online goksites, meldt onderzoeksprogramma Pointer. Dat moet voorkomen dat kwetsbare mensen hun laatste geld vergokken, terwijl bewindvoerders machteloos toekijken.

Volgens bewindvoerdersvereniging Aegis loopt het aantal gokverslaafde cliënten snel op. "Het is een steeds groter wordend probleem. Sommige bewindvoerders zeggen zelfs dat negen van de tien mannelijke cliënten van zeg onder de vijftig kampen met gokproblemen", vertelt Jan-Willem Wits van de vereniging aan Pointer. Bewindvoerder Maurice Nout herkent dat beeld. "Ik heb nu iemand die moet leven van 80 euro per week, maar het meeste van dat geld gaat naar goksites."

Frank vecht al 30 jaar tegen gokverslaving. Hij vertelde zijn verhaal eerder voor de camera van Hart van Nederland:

2:21 Frank vecht al 30 jaar tegen gokverslaving: 'Geld voor de huur vergokte ik'

Tot nu toe moesten bewindvoerders veel bewijs aanleveren om iemand te laten uitsluiten via het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Dat proces kostte vaak te veel tijd en geld. De Ksa wil dat veranderen: bewindvoerders hoeven straks geen bewijs meer te leveren dat iemand problematisch gokt. Hun oordeel wordt voldoende geacht. De autoriteit verwacht dat het inschrijven van een gokverslaafde straks binnen één à twee weken geregeld kan zijn.