Illegale casino's hacken steeds vaker websites en nemen ze over

De domeinnamen van bedrijven zijn steeds vaker het doelwit van hackers. De hackers voegen hierbij pagina's toe aan bestaande websites en plaatsen er links naar onbetrouwbare sites. Vooral voor illegale casino's is dit een manier om mensen naar hun websites te lokken. Eigenaren van gehackte websites weten vaak niet dat ze gehackt zijn, tot het te laat is en ze klanten verliezen.

Stel je voor: je gaat online nieuwe meubels kopen. Je zoekt de website van je vertrouwde meubelzaak, maar als je op de website klikt, staat hij vol met spamreclames van online casino's. Niet alleen zitten klanten zo onbedoeld op een website met onbetrouwbare linkjes, ook de eigenaren van de websites weten vaak niet dat hun bedrijf hiervoor gebruikt wordt.

Steeds vaker maken hackers gebruik van bestaande domeinnamen om klanten naar onbetrouwbare en vaak illegale gokwebsites te halen. "Deze hackers voegen eigenlijk een extra laag toe aan bestaande websites", vertelt Rick Post, eigenaar van een bedrijf dat de vindbaarheid op Google voor bedrijven beheert. "De gewone website blijft bestaan, maar wordt voor een deel gebruikt voor illegale doeleinden. Dit is al bij honderden websites gebeurd en we zien dit ook bij steeds meer bedrijven voorbijkomen."

Bankrekeningnummers en paspoortgegevens

Ook de Kansspelautoriteit ziet de zorgwekkende trend van illegale casino's die verlopen of gehackte domeinnamen gebruiken om klanten te lokken. "Dat vinden we een zeer onwenselijke ontwikkeling", aldus woordvoerder Marloes Derks. "Omdat spelers bij illegale websites op geen enkele manier beschermd worden tegen overmatig speelgedrag. Daarnaast delen spelers gevoelige persoonlijke gegevens zoals bankrekeningnummers en paspoortgegevens met criminele partijen, zonder te weten waar die mogelijk nog meer voor worden gebruikt."

Deze illegale casino's maken gebruik van bestaande websites omdat deze al veel gebruikers hebben. Door op deze manier naar hun onbetrouwbare website te linken, worden zij eerder door de zoekmachine aangeraden dan normaal het geval zou zijn. "Google ziet een website als betrouwbaarder als er naar doorververwezen wordt door andere betrouwbare sites", aldus Rick Post. Hackers maken dus eigenlijk misbruik van de bekendheid en betrouwbaarheid van bedrijfswebsites.

AI bots

Dit fenomeen bestaat al een aantal jaar, maar is de afgelopen jaren een steeds groter probleem aan het worden. "De eerste keer dat ik dit voorbij zag komen is een jaar of zeven geleden", aldus Rick Post. "Tegenwoordig zien we hackers ook gebruik maken van AI bots die het hackproces versnellen en het probleem dus vergroten."

Wanneer een bedrijf erachter komt dat ze gehackt zijn, blijkt het lastig om de gehackte pagina's verwijderd te krijgen. "Op dit moment loopt er een onderzoek naar deze praktijken", aldus de woordvoerder van de Kansspelautoriteit. "We werken samen met softwarebedrijven om dit soort domeinen zo snel mogelijk uit de lucht te krijgen, maar blijven pleiten voor de eigen bevoegdheid om illegale sites zo snel mogelijk op zwart te kunnen zetten. Dat mogen we op dit moment wettelijk nog niet."