Coenradie heropent gevangenisafdeling: 30 extra cellen erbij

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) heeft een afdeling met ongeveer dertig plekken heropend in de gevangenis van Nieuwegein. De afdeling was ruim twee jaar gesloten vanwege personeelstekorten, maar inmiddels is er weer genoeg personeel gevonden. In een deel van de afdeling zitten twee gevangenen in één cel, meldt een woordvoerder.

Het tekort ligt tussen de tweehonderd en driehonderd cellen, stond in een brief die Coenradie vorige maand naar de Kamer stuurde. "Maar dat is nog lang niet alles", zei de PVV-staatssecretaris maandag in Nieuwegein. "We hebben 4000 zelfmelders die nog wachten voordat ze opgeroepen worden." Daarnaast wachten nog "tientallen" mensen in politiecellen op een plek in de gevangenis.

Eerder liet Coenradie aan Hart van Nederland weten dat ze het voorstel van Wilders om in noodsituaties zelf acht man in een cel te zetten verwerpelijk vindt. In de bovenstaande video legt ze uit waarom ze achter haar plan blijft staan.

"Het is vechten tegen de bierkaai", aldus Coenradie. "Omdat het aantal plekken waar behoefte aan is veel, veel groter is dan wat we allemaal doen aan personele werving."

ANP