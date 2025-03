Coalitiepartijen sturen Coenradie niet weg als ze gevangenisplan doorzet

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid, PVV) hoeft niet te vrezen voor haar positie, ook al overweegt zij om gedetineerden tot twee weken eerder vrij te laten wegens een tekort aan cellen. De PVV en VVD, beide regeringspartijen, gaven dinsdag aan haar aan te blijven steunen.

Eerder liet Coenradie aan Hart van Nederland weten dat ze het voorstel van Wilders om in noodsituaties zelf acht man in een cel te zetten verwerpelijk vindt. In de bovenstaande video legt ze uit waarom ze achter haar plan blijft staan.

“Wij gaan haar niet wegsturen. Dat is nergens voor nodig. Zij doet verder prima werk”, zei PVV-leider Geert Wilders voorafgaand aan een stemming in de Tweede Kamer. Eerder had hij nog met haar vertrek gedreigd. VVD-leider Dilan Yeşilgöz sloot zich daarbij aan: “Ik ben niet van de lijn om mensen zomaar naar huis te sturen.”

Nijpend cellentekort

Het plan van Coenradie is om gevangenen met relatief korte straffen maximaal twee weken eerder vrij te laten. Volgens haar is er geen andere keus vanwege het nijpende cellentekort in Nederland. Toch valt haar voorstel niet goed binnen de coalitie: ook de BBB verzet zich er fel tegen.

De Tweede Kamer stemt dinsdagmiddag over een motie van BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass. Zij wil dat de staatssecretaris afziet van deze maatregel. Hoe groot de steun daarvoor is, moet nog blijken.

Coenradie staat met haar rug tegen de muur. De problemen in de gevangenissen stapelen zich op, maar politieke ruimte om in te grijpen lijkt beperkt. Toch blijft de top van de coalitie voorlopig achter haar staan.

