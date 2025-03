CDA kritisch op asielplannen, Faber houdt voet bij stuk: 'Ik ga niets aanpassen'

"Ik ga niets aanpassen, er liggen twee goede wetten", vertelt asielminister Marjolein Faber (PVV) nog maar eens voor de camera van Hart van Nederland. "Ik vind ze goed, en het kabinet ook." De plannen van Faber zijn afgelopen week, ondanks een kritisch advies van de Raad van State, door de ministerraad goedgekeurd. In de Tweede en Eerste Kamer kunnen haar plannen op minder steun rekenen. Zo heeft ze in de senaat nog steun nodig van oppositiepartijen, maar onder andere het CDA is kritisch.

De steun van het CDA voor de nieuwe asielwetten van migratieminister Faber is allerminst vanzelfsprekend. Dat maakte partijleider Henri Bontenbal woensdag duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij vindt dat de PVV-bewindsvrouw te weinig rekening houdt met uitvoeringsinstanties zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook waarschuwt hij voor een overhaaste wetsbehandeling.

Afgelopen vrijdag gaf de ministerraad groen licht voor de asielwetten, ondanks een kritisch advies van de Raad van State. Faber bracht slechts enkele aanpassingen aan en stuurde de wetten daarna direct door naar de Kamer. "Oogkleppen op en niet luisteren naar de signalen die gegeven worden", zegt Bontenbal over haar aanpak. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is de steun van het CDA cruciaal.

'CDA medeverantwoordelijk voor puinhoop'

Volgens Marina Vondeling van de PVV is het CDA juist mede verantwoordelijk voor de huidige situatie. "Er is nu al een puinhoop in het asielsysteem, en dat is ontstaan door jarenlang bestuur van het CDA." Ze verwijt Bontenbal dat hij te veel oog heeft voor het COA en de IND en te weinig voor "de Nederlander". De CDA-leider noemt dat een "valse tegenstelling". "Een COA-medewerker probeert ook iets te doen wat goed is voor Nederland."

Ook binnen de coalitie klinkt kritiek. NSC, de partij van Pieter Omtzigt, keurde de asielwetten in de ministerraad goed, maar oppositiepartijen twijfelen aan hun motivatie. "Ik hoor dat er wel wat gepruttel is geweest, maar uiteindelijk zijn die wetten er gewoon doorheen gekomen", zegt Bontenbal. Volgens hem is het nu aan de Tweede Kamer om de wetten alsnog uitvoerbaar te maken, een taak die eigenlijk bij het ministerie van Faber lag.

Standvastig

Faber zelf blijft bij haar standpunt en voelt geen druk om iets aan te passen. "Er liggen gewoon twee goede wetten in de Tweede Kamer en ik heb het uitgevoerd zoals we hebben afgesproken", zegt ze tegen Hart van Nederland. Wanneer politiek verslaggever Hannah Warnar haar herhaaldelijk vraagt of ze bereid is wijzigingen door te voeren, blijft ze stellig. "Als het aan mij ligt, wordt er niets aangepast. Dat hoort u goed."