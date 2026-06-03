Brussel tikt Nederland op de vingers: basisvaardigheden leerlingen moeten beter

Nederland moet van de Europese Commissie op tal van terreinen meer doen om te voldoen aan de beleidsprioriteiten van de Europese Unie. Zo moeten de basisvaardigheden van Nederlandse leerlingen worden verbeterd, stelt de Commissie.

Daarom vindt de Commissie dat het beroep van leraar aantrekkelijker moet worden gemaakt en dat achterstandsscholen gerichte ondersteuning moeten krijgen. Dat staat in een woensdag gepresenteerd rapport met zogeheten landenspecifieke aanbevelingen. Het is voor het eerst dat de Commissie deze aanbeveling aan Nederland doet.

Na de coronapandemie zagen docenten dat sommige leerlingen leerachterstanden hadden opgelopen. In de video hieronder vertelt schooldirecteur Charlotte hoe haar school die achterstanden heeft aangepakt:

1:58 Scholen blij met miljarden voor corona-achterstand

Hypotheekaftrek en belastingheffing

Brussel is niet alleen kritisch op het niveau van Nederlandse leerlingen. In de lijst met aanbevelingen dringt de Europese Commissie er ook opnieuw op aan dat Nederland de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.

Volgens de Commissie geeft Nederland daar nog altijd onvoldoende gehoor aan. "We blijven aandringen op de afbouw van de aftrek van hypotheekrente, omdat de huizenprijzen blijven stijgen", licht een ambtenaar van de Europese Commissie toe.

Ook adviseert Brussel om de belastingheffing op verschillende vormen van vermogen beter op elkaar af te stemmen. "De belasting op bijvoorbeeld huizen is minder hoog dan de belasting op aandelen en obligaties en dat zorgt voor verstoringen in de kapitaalmarkt", aldus de ambtenaar.

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Belemmeringen en uitgaven

Nederland moet belemmeringen wegnemen voor de bouw van nieuwe woningen door vereenvoudiging van plannings- en vergunningsprocedures, zo staat verder in de Brusselse aanbevelingen.

De stijging van de uitgaven voor de langdurige zorg, zoals de zorg voor ouderen, moet worden aangepakt door het kosteneffectiever maken ervan. "De uitgaven voor langdurige zorg in Nederland zijn het hoogste in de hele Europese Unie", aldus de functionaris.

Nederland moet uitgaven voor defensie en militaire paraatheid opvoeren. De begroting moet daarop structureel worden aangepast.

Sancties

Hoewel het aanbevelingen zijn, gaat Brussel er wel vanuit dat ze worden uitgevoerd. Er staan vooralsnog geen sancties op als dat niet gebeurt. Dit gebeurt wel als het negeren van aanbevelingen leidt tot strijdigheid met wet- en regelgeving van de EU.

Voor elk EU-land is woensdag zo'n rapport met een lijst met aanbevelingen gepresenteerd.