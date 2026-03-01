Weinig vertrouwen in aanpak woningcrisis bij demonstratie op Dam

Op de Dam in Amsterdam zijn zondag demonstranten samengekomen om aandacht te vragen voor de woningcrisis. Onder de aanwezigen is weinig vertrouwen dat het nieuwe kabinet de problemen zal oplossen.

Volgens de organisatie van de actie dreigt de situatie met het huidige regeerakkoord juist verder te verslechteren. Demonstranten pleiten onder meer voor het beter benutten van bestaande leegstand als oplossing voor het woningtekort.

Belangrijkste verkiezingsthema.

Uit eerder onderzoek onder het Hart van Nederland-panel bleek dat de woningcrisis het hoogst scoorde als belangrijkste verkiezingsthema.

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de demonstratie verliep.