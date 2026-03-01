Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weinig vertrouwen in aanpak woningcrisis bij demonstratie op Dam

Wonen

Gisteren, 23:26

Link gekopieerd

Op de Dam in Amsterdam zijn zondag demonstranten samengekomen om aandacht te vragen voor de woningcrisis. Onder de aanwezigen is weinig vertrouwen dat het nieuwe kabinet de problemen zal oplossen.

Volgens de organisatie van de actie dreigt de situatie met het huidige regeerakkoord juist verder te verslechteren. Demonstranten pleiten onder meer voor het beter benutten van bestaande leegstand als oplossing voor het woningtekort.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Belangrijkste verkiezingsthema.

Uit eerder onderzoek onder het Hart van Nederland-panel bleek dat de woningcrisis het hoogst scoorde als belangrijkste verkiezingsthema.

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de demonstratie verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vergunningsvrij huizen bouwen? Vught wil dit als eerste Brabantse gemeente doen
Vergunningsvrij huizen bouwen? Vught wil dit als eerste Brabantse gemeente doen
Hubert start met vrienden woongroep omdat zelf kopen onmogelijk is
Hubert start met vrienden woongroep omdat zelf kopen onmogelijk is
Deze verkiezingsthema's bepalen straks de stem van de kiezer
Deze verkiezingsthema's bepalen straks de stem van de kiezer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.