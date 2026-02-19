Volg Hart van Nederland
Vergunningsvrij huizen bouwen? Vught wil dit als eerste Brabantse gemeente doen

Beleid

Vandaag, 11:00 - Update: 4 uur geleden

In Vught ligt een opvallend plan op tafel. De gemeente wil samen met bouwbedrijf Heijmans maar liefst 275 woningen zonder vergunning bouwen. Dat kan sinds twee jaar dankzij de nieuwe Omgevingswet.

Als een bouwplan past binnen het omgevingsplan van de gemeente, is een aparte vergunning niet meer nodig. Dit scheelt flink wat tijd. Volgens de plannen kunnen woningen hierdoor 1,5 tot 2 jaar eerder worden gebouwd. Minder papierwerk, minder juridische procedures en dus sneller huizen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning in deze periode van woningnood.

Om de mensen die vastlopen door het woningtekort een gezicht te geven, is in Rotterdam een actie gestart. Verspreid over de regio hangen 365 portretten van mensen die door de woningcrisis in de problemen zijn gekomen. Bekijk hier de video:

Rotterdam maakt foto's van honderden woningzoekenden
1:06

Rotterdam maakt foto's van honderden woningzoekenden

Burgemeester en wethouders

Het project in Vught, Kraaijenberg genoemd, moet het eerste project worden waarbij woningen vergunningsvrij worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast over het plan, maar eerst moet de gemeenteraad nog wel akkoord geven. Dit meldt Omroep Brabant.

Door Redactie Hart van Nederland

