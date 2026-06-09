Asielminister wil verblijfsvergunning sneller intrekken na misdrijven

Mensen met een verblijfsvergunning moeten eerder kunnen worden uitgezet na een veroordeling en een celstraf, vindt minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. Momenteel moet iemand minimaal drie keer veroordeeld zijn om uitgezet te worden. Dat aantal daalt naar twee.

Van den Brink wil dat iemand die minder dan 3 jaar in Nederland is, na twee veroordelingen en minimaal één dag cel al kan worden uitgezet. Voor mensen die 15 jaar of langer in het land zijn, wordt het verkort naar veertien maanden cel en twee veroordelingen.

Hard optreden

De CDA-minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij hiermee het draagvlak voor migratie wil behouden. "We moeten hard optreden tegen vreemdelingen die hier bewust de fout ingaan. Wie hier crimineel gedrag vertoont en telkens de wet overtreedt, krijgt een duidelijke boodschap: daar is de uitgang."

Het aantal misdrijven dat kan leiden tot intrekking van een verblijfsvergunning wordt uitgebreid, schrijft Van den Brink. Momenteel gaat het om bijvoorbeeld seksueel misbruik en het bedreigen of aanvallen van ambtenaren. Van den Brink wil dat onder meer geweldsmisdrijven en mensenhandel daarbij komen.

Het thema asiel is een pittige kluif voor de politiek, zo is het lastig voor vluchtelingen om aan werk te komen. Daarom is het kabinet met een plan gekomen om daar verandering in te brengen, zo is te zien in de bovenstaande video.