Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Proef in 10 gemeenten moet vrouwelijke statushouders sneller aan baan helpen

Proef in 10 gemeenten moet vrouwelijke statushouders sneller aan baan helpen

Beleid

Vandaag, 17:16

Link gekopieerd

In tien gemeenten begint een nieuwe proef om vrouwelijke statushouders sneller een baan te laten vinden. Volgens het kabinet zijn er momenteel namelijk nog teveel vrouwelijke statushouders zonder werk.

22 procent van de vrouwen die in de periode 2014-2024 een verblijfsvergunning kregen, heeft momenteel een baan. Bij de mannen ligt dat percentage wat hoger, namelijk net iets onder 50 procent. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat vrouwelijke statushouders vaak minder werkervaring hebben dan mannen bij aankomst in Nederland.

Specifieke aanpak ontwikkeld

Om meer vrouwelijke statushouders aan een baan te helpen, heeft de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) een specifieke aanpak ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat een individuele aanpak daarbij niet goed werkt, daarom heeft de HAN er voor gekozen om vrouwen in groepsverband aan een baan te helpen. Daarnaast worden interesses en talenten meegenomen.

Minister Thierry Aartsen, van Werk en Participatie, benadrukt het belang van het hebben van een baan. De minister verklaart: "De beste manier om zo snel mogelijk middenin onze samenleving te staan, is aan het werk zijn. Dan draag je bij aan onze maatschappij, leer je de taal en maak je zo min mogelijk gebruik van een uitkering. Dat is goed voor de integratie en voor onze economie. Het is ook wat we van nieuwkomers verwachten, mannen én vrouwen."

De volgende tien gemeenten doen mee aan de proef: Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Zwolle, Utrecht, Nijmegen, Enschede, Alphen aan den Rijn, Barneveld en De Liemers.

Door ANP

Lees ook

Steeds meer statushouders werken: helft niet langer afhankelijk van uitkering
Steeds meer statushouders werken: helft niet langer afhankelijk van uitkering

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.