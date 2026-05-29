Proef in 10 gemeenten moet vrouwelijke statushouders sneller aan baan helpen

In tien gemeenten begint een nieuwe proef om vrouwelijke statushouders sneller een baan te laten vinden. Volgens het kabinet zijn er momenteel namelijk nog teveel vrouwelijke statushouders zonder werk.

22 procent van de vrouwen die in de periode 2014-2024 een verblijfsvergunning kregen, heeft momenteel een baan. Bij de mannen ligt dat percentage wat hoger, namelijk net iets onder 50 procent. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat vrouwelijke statushouders vaak minder werkervaring hebben dan mannen bij aankomst in Nederland.

Specifieke aanpak ontwikkeld

Om meer vrouwelijke statushouders aan een baan te helpen, heeft de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) een specifieke aanpak ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat een individuele aanpak daarbij niet goed werkt, daarom heeft de HAN er voor gekozen om vrouwen in groepsverband aan een baan te helpen. Daarnaast worden interesses en talenten meegenomen.

Minister Thierry Aartsen, van Werk en Participatie, benadrukt het belang van het hebben van een baan. De minister verklaart: "De beste manier om zo snel mogelijk middenin onze samenleving te staan, is aan het werk zijn. Dan draag je bij aan onze maatschappij, leer je de taal en maak je zo min mogelijk gebruik van een uitkering. Dat is goed voor de integratie en voor onze economie. Het is ook wat we van nieuwkomers verwachten, mannen én vrouwen."

De volgende tien gemeenten doen mee aan de proef: Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Zwolle, Utrecht, Nijmegen, Enschede, Alphen aan den Rijn, Barneveld en De Liemers.