VVD wil aantal arbeidsmigratie beperken: 'Druk op samenleving te groot'

De VVD wil het aantal arbeidsmigranten in Nederland terugdringen. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen verklaarde in een interview met het AD dat zijn partij niet streeft naar nul migranten, maar dat er zeker minder arbeidsmigranten zouden moeten komen dan nu het geval is. "We hebben werknemers uit andere landen hard nodig, maar de huidige aantallen zijn te hoog," aldus Aartsen.

Vorige week verklaarde PVV-minister Faber (asiel) dat Nederland in een asielcrisis zit. Zo wil ze de toestroom van asielzoekers en nareizigers beperken, hoe ze dat precies wil gaan doen kon ze nog niet vertellen.

In een nieuwe visie op arbeidsmigratie, geschreven door Aartsen en gesteund door de VVD-fractie, wordt migratie als het grootste probleem van dit moment beschouwd. Aartsen benadrukt dat dit probleem vooral voortkomt uit de druk op de samenleving, zoals in de zorg, het onderwijs en de woningmarkt. "Het piept en het kraakt in Nederland, niet omdat mensen iets tegen migranten hebben, maar omdat de druk simpelweg te groot is."

Investeer in automatisering

De VVD ziet een oplossing in het ontmoedigen van arbeidsmigratie door bedrijven te stimuleren te investeren in automatisering en technologie in plaats van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland te halen. "We moeten investeren in robots en automatisering aantrekkelijker maken en fiscale voordelen voor arbeidsmigranten afbouwen," stelt Aartsen.

Daarnaast wil de VVD strengere eisen stellen aan de huisvesting van arbeidsmigranten en werkgevers verantwoordelijk maken voor goede woonruimte. Werkgevers die kiezen voor oplossingen zoals flexwoningen op eigen terrein zouden worden beloond, terwijl diegene die gebruik maken van huisjesmelkers in woonwijken geen voordelen meer krijgen.

Uitzetten

Ten slotte pleit de VVD ervoor om dakloze en overlastgevende arbeidsmigranten uit EU-landen terug te sturen naar hun land van herkomst en voor een centraal registratiepunt om overzicht te houden op wie in Nederland werkt en verblijft.

ANP