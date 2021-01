Nederland zit middenin een lockdown van vijf weken. De jaarwisseling ligt inmiddels achter ons en Nederland kijkt halsreikend uit naar het begin van het vaccinatieproces Ondertussen blijft het aantal ziekenhuisopnames gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 6.412, dat zijn er 247 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 2.882, dat zijn er 46 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 723, dat zijn er 17 meer dan op maandag

– Aantal sterfgevallen dat gemeld is op dinsdag: 152, in totaal 11.825 geregistreerde coronadoden tot nu toe

Update 06:06 – CNV: risico op maandenlange vertraging bij vaccineren

Nederland loopt een groot risico dat eind 2021 nog lang niet iedereen is gevaccineerd. Dit stelt het CNV. De vakbond vindt dat de huidige capaciteit bij priklocaties volstrekt onvoldoende is. Daarom pleit het CNV ervoor zo snel mogelijk op te schalen en daarbij de evenementensector in te zetten.

“Wie zich nu wil laten vaccineren, staat soms een uur in de wacht bij een callcenter. Het komt allemaal moeizaam op gang. Het aantal mensen dat straks bij voldoende vaccins kan vaccineren, is te weinig. We prikken bovendien nu alleen tijdens kantoortijden. Terwijl we in zo’n diepe gezondheidscrisis verkeren. Onbestaanbaar’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Het CNV wil dat er dagelijks lang wordt gevaccineerd. Van 6.00 uur ‘s ochtends tot 22.00 uur ‘s avonds. Ook in het weekend.

Update 05:51 – Eindelijk de eerste prik in een Nederlandse arm

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri krijgt woensdag in de vroege ochtend in Veghel de allereerste coronaprik van Nederland. Daarop volgen meteen drie collega’s, twee vrouwen en een man. Later woensdag zullen alleen al op deze priklocatie in Veghel zoveel mogelijk mensen uit de zorg tegen corona worden ingeënt, maar bijvoorbeeld ook al in diverse ziekenhuizen.

Elkadiri, voor de eerste vaccinatie gevraagd door haar werkgever, werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel en neemt twee collega’s uit deze instelling mee voor de eerste prikken.

Maandag werd bekend dat de corona-vaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Er wordt aangevangen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet in principe na drie weken worden gevolgd door de tweede om de maximale bescherming te bereiken.

Update 04:44 – Comité EMA praat verder over coronavaccin Moderna

Het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) praat woensdag verder over de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Of het comité tot een eindoordeel zal komen, hangt mede af van de antwoorden die Moderna geeft op openstaande vragen. Maandag bleef een definitieve conclusie nog uit.

“Er waren nog diverse open eindjes. Die moeten wel goed worden ingevuld”, licht een woordvoerster van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toe. Het CBG praat namens Nederland mee over het vaccin. Het college had maandag ingeschat dat een eindbeoordeling er mogelijk die dag al inzat, maar een definitief oordeel bleef uit. Voorzitter Ton de Boer legde tijdens een persconferentie uit dat het comité meer tijd nodig heeft om “zorgvuldig tot een oordeel te komen”. “Normaal doen we over die beoordelingen anderhalf jaar”, zei hij. In het comité zitten vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van de 27 EU-lidstaten.

De woordvoerster van het CBG voegt eraan toe dat het “niet gek of uitzonderlijk is” dat in een eerste gespreksronde nog geen goedkeuring komt. “Nu ligt er een vergrootglas op en is het een teleurstelling als een eindoordeel nog uitblijft.” De online bijeenkomst van het zogeheten geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP begint rond het middaguur.

Het vaccin van Moderna kan het tweede worden dat tot de Europese markt wordt toegelaten. Voor de kerst keurde de EU al een eerste coronavaccin goed, van Pfizer en BioNTech. Het vaccin van Moderna is tot nog toe goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder. De Europese Commissie heeft het laatste woord over de toelating. Het oordeel van het EMA is een zwaarwegend advies.

Update 04:01 – Gezondheidsminister Aruba schrikt van forse stijging besmettingen

De Arubaanse minister van Gezondheid, Dangui Oduber, is flink geschrokken van de 110 nieuwe gevallen van corona die dinsdag werden geregistreerd. Het aantal mensen dat op het eiland momenteel besmet is, is hiermee opgelopen naar 429.

Aruba is bang dat er een derde coronagolf komt na de eerste in maart en april en de tweede in september. Oduber zei na het horen van de nieuwe cijfers tegen media dat dit hard aankwam. “We moeten dit heel serieus nemen.” Vlak voor kerst voerde het land opnieuw een avondklok in om verspreiding rond oud en nieuw te voorkomen. Als dat niet was gebeurd, waren de cijfers wellicht nog hoger geweest, aldus Oduber. Woensdag wordt er overlegd over nieuwe maatregelen.

Update 00:06 – Gommers: meeste zorgen om Britse virusmutatie

Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is niet positief over de huidige coronacijfers. Premier Mark Rutte liet dinsdag weten “niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari”. Gommers gaat ook niet uit van een versoepeling. “Het is heel moeilijk”, zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Op1.

“De besmettingen gaan wel omlaag, maar het percentage testen dat positief is, is weer hoger. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft hoog. Terwijl we hadden gehoopt dat het na deze periode zou gaan dalen. Maar dat gebeurt nu nog niet. Ik denk dat we nog even moeten wachten tot volgende week, maar ik ben niet heel positief.”

Gommers maakt zich het meeste zorgen over de Britse virusmutatie, die ook in Nederland op nog kleine schaal is opgedoken. “Ik maak mij er de meeste zorgen om dat de Britse virusmutatie ons aan het eind van de maand nog te wachten staat. Daarom ben ik blij dat de vaccinaties nu naar voren zijn gehaald.”

