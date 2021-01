Alle Nederlanders kunnen vóór het vierde kwartaal van dit jaar gevaccineerd zijn tegen corona als alle bestelde vaccins op tijd worden geleverd. Dat blijkt uit de vaccinatiestrategie die minister Hugo de Jonge maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “De levering van de vaccins is leidend voor de snelheid van de vaccinaties”, benadrukt hij.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Vaccinatie is niet verplicht, dus het kabinet houdt er rekening mee dat een deel van de Nederland zich niet zal laten inenten. Daarom komt er meer voorlichting over de vaccins en de verschillen tussen de inentingen. Mensen kunnen niet zelf een coronavaccin kiezen, aldus De Jonge. Voor verschillende doelgroepen worden de best passende en beschikbare vaccins gekozen.

Wanneer vaccinatie?

Vanaf woensdag worden de eerste Nederlanders ingeënt tegen het coronavirus. Het gaat voornamelijk om zorgpersoneel die de meest acute zorg leveren aan coronapatiënten. Daarna zijn zorgmedewerkers in onder andere verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en de wijkverpleging aan de beurt.

Vervolgens komen de verpleeghuisbewoners zelf en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling in aanmerking voor vaccinatie. Als alles volgens de planning gaat worden zij ook nog in januari ingeënt, met een uitloop naar februari.

Lees ook: Ziekenhuispersoneel vanaf woensdag gevaccineerd: eerste ronde duurt ‘ongeveer een week’

In februari en maart is het de beurt aan GGZ-cliënten die klinische zorg nodig hebben en hun zorgmedewerkers. Verder kunnen mensen met een medische indicatie en 60-plussers vanaf dan ook het coronavaccin krijgen.

Laatste bevolkingsgroepen

In april en mei zijn dan de laatste bevolkingsgroepen aan de beurt. Het gaat dan om de resterende zorgmedewerkers en Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Als alles dus mee zit is iedereen die gevaccineerd wil worden, in het derde kwartaal van 2021 gevaccineerd.

Het kabinet heeft het geplande vaccinatieprogramma in een schema opgesteld (artikel gaat verder onder afbeelding)

Kinderen nog niet ingeënt

Kinderen onder de 18 jaar worden vooralsnog niet ingeënt tegen het coronavirus. Op dit moment is dat volgens de minister niet aan de orde, maar dit kan wel wijzigen als bijvoorbeeld een nieuwe, meer besmettelijkere coronavariant daar aanleiding toe geeft.

Lees ook: Medewerkers van GGD-teststraat in Winterswijk hebben corona

Niet alle coronavaccins worden geregistreerd voor de toepassing bij kinderen. Daar is nog niet genoeg gericht onderzoek naar gedaan, legt De Jonge. De bewindsman zal deze optie voorleggen aan de Gezondheidsraad en de deskundigen in het OMT, dat het kabinet adviseert.

Redactie/ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.