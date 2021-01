Medewerkers van GGD-teststraat in Winterswijk hebben corona

Meerdere medewerkers van de teststraat van de GGD in het Gelderse Winterswijk hebben corona of klachten die op het virus kunnen wijzen. Of het personeel besmet is geraakt op de testlocatie is nog onduidelijk. De besmette medewerkers zitten thuis.

Mensen die door die teststraat heen zijn geweest, lopen geen gevaar, benadrukt een GGD-woordvoerster tegen De Gelderlander. “Onze medewerkers zijn dusdanig ingepakt met beschermingsmiddelen dat daarvan geen sprake is”, aldus de zegsvrouw.

Protocollen onder de loep

Omdat niet duidelijk is waar de zieke medewerkers het virus hebben opgelopen, houdt de GGD de protocollen voor de zekerheid nog eens goed onder de loep. De kans dat de personeelsleden tijdens hun werk in de teststraat corona hebben opgelopen is volgens de woordvoerster “heel klein”.

De teststraat heeft voldoende personeel om door te kunnen testen en mensen hoeven door alle voorzorgsmaatregelen absoluut niet bang te zijn om op een van de testlocaties besmet te raken met het coronavirus.

