Nederland zit middenin een lockdown van vijf weken. De jaarwisseling ligt inmiddels achter ons en Nederland kijkt halsreikend uit naar het begin van het vaccinatieproces Ondertussen blijft het aantal ziekenhuisopnames gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 7.438, dat zijn er 1.165 minder dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 2.701, dat zijn er 7 meer dan op zaterdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag: 695, dat zijn er 6 meer dan op zaterdag

Update 06:44 – Evenementenbranche eist in advertentie duidelijkheid van kabinet

De evenementenbranche wil van het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er wel en niet kan worden georganiseerd de komende maanden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten kondigen de organisatoren van festivals, concerten en sportwedstrijden maandag een groot aantal evenementen aan voor dit jaar, waarbij ze weer bezoekers hopen te kunnen ontvangen.

Onder de noemer #happynewyear, naar het gelijknamige nummer van ABBA, voert de sector deze keer actie. “Vrijwel iedereen in onze branche staat reikhalzend klaar om weer aan de slag te gaan. Wij maken er met alle plezier een Happy New Year van, maar we hebben toezeggingen en een garantiefonds, naar Duits model, vanuit de overheid nodig om door te kunnen gaan”, zegt Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers.

De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet weten waar ze aan toe is. Jansen is bang dat er anders niet voldoende tijd is om de evenementen goed te kunnen organiseren. “We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen, want dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard omzet, compleet op zijn gat. Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen.”

De organisatoren sloegen eerder al alarm om de druk op de overheid op te voeren. Dat deden ze onder meer met de campagne #soundofsilence en #theshowmustgoon.

Update 03:30 – Duizenden uitnodigingen voor eerste vaccinaties de deur uit

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio’s op 15 januari.

De GGD GHOR Nederland opent maandag om 08.00 uur het callcentrum, waar tweeduizend medewerkers klaarstaan om afspraken in te plannen voor de vaccinaties die vanaf vrijdag gezet worden. Het callcentrum is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Update 02:55 – Flinke toename in coronabesmettingen op Bonaire</h5

Het aantal personen op Bonaire dat is besmet met het coronavirus is in de eerste dagen van 2021 flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen, met 61 personen in quarantaine. Op 3 januari was dat gestegen naar 58 personen. Er zijn nu 151 personen in quarantaine. Ook ligt er nu een persoon die besmet is met corona in het ziekenhuis.

Sinds zondag 3 januari gelden nieuwe, strengere coronaregels op het eiland. Zo mogen privébijeenkomsten niet plaatsvinden met meer dan tien personen en mogen restaurants en bars maar maximaal vijftig procent van de capaciteit gebruiken, tot een maximum van vijftig personen. Ook moeten horecagelegenheden om tien uur ’s avonds dicht.

Voor kerken geldt ook een maximumcapaciteit van 50 procent. Samenzang is verboden en na de dienst moet iedereen naar huis. Gokhallen, casino’s en bioscopen mogen tot uiterlijk middernacht open blijven, maar eten en drinken mag maar tot tien uur ’s avonds geserveerd worden. Discotheken en ‘seksinrichtingen’ moeten gesloten blijven.

Bonaire kent sinds maart van dit jaar drie overleden coronapatiënten, 156 mensen zijn hersteld. Volgens de overheid vinden veel besmettingen plaats in de familiesfeer.

ANP/Redactie