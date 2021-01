Ruim vier op de tien Nederlanders heeft minder vertrouwen in minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gekregen door het vaccinatiebeleid. Voor een derde is de maat helemaal vol: zij willen dat hij aftreedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 3.000 mensen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Woensdag wordt de eerste persoon in ons land gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarmee is Nederland het 27ste – en tevens laatste – land in de Europese Unie dat begint met inenten. In eerste instantie wilde het kabinet nóg later beginnen met het vaccinatieprogramma, maar onder druk vanuit de zorg is dit nu vervroegd naar deze week.

Vertrouwen krijgt flinke dreun

Dat er niet alleen binnen de zorg veel onvrede is over de trage start van de coronavaccinatie, blijkt uit het onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Zo zegt 44 procent van de deelnemers dat zij minder vertrouwen hebben in minister De Jonge door het al het nieuws over het vaccinatiebeleid.

Lees ook: Vaccinatieprogramma woensdag eindelijk van start: wanneer kan jij het coronavaccin halen?

Tegelijkertijd geeft een even grote groep van de ondervraagden (44 procent) aan dat hun vertrouwen in de ‘chef corona’ van het kabinet gelijk is gebleven ondanks het gedoe van afgelopen week rondom de inentingen. Bij 8 procent van de panelleden is het vertrouwen in de bewindsman zelfs toegenomen.

De Jonge erkent fouten

De Jonge gaf maandag toe dat de inenting in Nederland waarschijnlijk eerder had kunnen beginnen als hij de GGD’en eerder had gevraagd om de systemen alvast klaar te maken voor grootschalige vaccinaties. In een brief aan de Tweede Kamer erkende hij dat de eerste mensen dan “mogelijk enkele dagen eerder” hadden kunnen worden geprikt.

Dinsdag komt de Tweede Kamer terug van reces. Geert Wilders heeft een spoeddebat aangevraagd over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet, waarvoor de PVV-leider naar verwachting voldoende steun zal krijgen. In het parlement is veel kritiek op de late start van het vaccinatieprogramma.

Bekijk video: Minister De Jonge reageert op aanpassen van vaccinatiebeleid

Motie van wantrouwen?

Als minister van Volksgezondheid zal De Jonge uitleg moeten geven over waarom de start van het programma zo rommelig verloopt. Of hij de oppositie kan overtuigen is nog maar de vraag. Bij een flink deel van Nederlanders heeft de bewindsman het sowieso al verknoeid: 31 procent van de deelnemers aan het Hart van Nederland-panel wil dat hij opstapt.

Desondanks kan de ‘chef corona’ van het kabinet vooralsnog op steun van de meerderheid van de panelleden rekenen: van bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) hoeft de minister nog niet af te treden vanwege het vaccinatiebeleid, 11 procent heeft geen mening of weet het niet.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.