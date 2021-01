Ziekenhuizen hebben waarschijnlijk ongeveer een week nodig om het grootste deel van de eerste groep van circa 30.000 medewerkers hun eerste prik met het coronavaccin te geven. Die verwachting sprak voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag uit.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

“In een ziekenhuis is prikken niet helemaal vreemd”, stelt Kuipers. Hij herinnerde iedereen eraan dat ziekenhuizen ook zelf ieder jaar hun medewerkers tegen de griep vaccineren. Voor een effectieve bescherming tegen het coronavirus is straks na drie weken een tweede inenting nodig.

Acute zorg eerst aan de beurt

De ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van medewerkers die in de acute zorg voor coronapatiënten werken. Het gaat om artsen en verpleegkundigen op de intensive care, spoedeisende hulp en speciale corona-afdelingen. Ook ambulancemedewerkers komen eerst in aanmerking.

Lees ook: Medewerkers van GGD-teststraat in Winterswijk hebben corona

Samen met voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) had Kuipers daarop aangedrongen bij het kabinet. Hij maakte maandag tegelijk met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekend dat de ziekenhuizen woensdag beginnen met het vaccineren van hun personeel.

Kuipers laat zich ‘absoluut vaccineren

Aanvankelijk was De Jonge niet van plan om ziekenhuis- en ambulancepersoneel voorrang te geven binnen het vaccinatieprogramma. “Oorspronkelijk stonden ziekenhuismedewerkers vrij ver achteraan”, aldus Kuipers. “Ik ben blij dat het nu bij een klein deel een stuk eerder kan.”

Gommers kan “niet wachten” tot de inentingen beginnen. Er kunnen vanaf woensdag 30.000 zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Dat is volgens hem precies genoeg en net op tijd. “Als zij gevaccineerd zijn, hebben ze over twee à drie weken voldoende afweer opgebouwd en loopt de uitval in de ziekenhuizen hopelijk terug.”

Bekijk video: Minister De Jonge reageert op aanpassen van vaccinatiebeleid

De medewerkers in de acute zorg krijgen het coronavaccin van Pfizer/BioNTech aangeboden. Ze zijn niet verplicht zich te laten vaccineren, aldus Kuipers, maar hij hoopt dat ze dat wel zullen doen. Zelf laat de LNAZ-voorzitter zich “absoluut” inenten wanneer hij aan de beurt is. Hij zegt dat hij “absoluut overtuigd” is van de veiligheid van het vaccin.

Nog steeds beschermende middelen

Zorgpersoneel dat zich heeft laten vaccineren, moet daarna wel gewoon gebruik blijven maken van beschermende middelen, zoals een mondmasker en handschoenen. Hoewel het vaccin voor 95 procent effectief is, valt namelijk niet uit te sluiten dat mensen ook na inenting nog kunnen bijdragen aan verspreiding van het virus.

Lees ook: Burgerplatform gaat op ludieke wijze ‘helpen’ om het vaccineren eerder te starten

Over de distributie van het vaccin maakt Kuipers zich geen zorgen. Het moet weliswaar bij extreem lage temperaturen worden bewaard, maar is daarna nog vijf dagen houdbaar op gewone koelkasttemperatuur. “Ziekenhuizen hebben dan vijf dagen de tijd om het toe te dienen.”

ANP