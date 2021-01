Burgerplatform gaat op ludieke wijze 'helpen' om het vaccineren eerder te starten

Over vijf dagen gaat de eerste naald met daarin het vaccin van BioNtech-Pfizer in een arm van de eerste van 225.000 Nederlanders die zich laten vaccineren in het Brabantse Veghel. Ook in Rotterdam en Houten wordt die dag afgetrapt.

Ondanks dat het dus bijna gaat beginnen zijn er ook Nederlanders die het allemaal veel te langzaam vinden gaan. Onder hen is ook Michael Blok van Platform Containment Nu!, een burgerplatform dat zich sinds maart 2020 inzet voor een strategie die het coronavirus maximaal indamt. Maandagochtend gaat hij op ludieke wijze hulp aanbieden, zodat eerder kan worden gestart met vaccineren.

Blok: “Volgens het kabinet heeft het allemaal tijd nodig en kunnen ze pas op 8 januari beginnen. Wij vinden dat het echt nu kan, en ook echt nu móet. Hoe langer er wordt gewacht, hoe meer mensen er onnodig dood gaan. We maken er een goedgemutste actie van, met een grote koelwagen voor het vervoer van tienduizenden vaccins naar ziekenhuizen, verpleeghuizen of prikcentra. We hebben ook een medicus bij ons die de vaccins meteen kan toedienen, en een logistieke expert die kan helpen bij de planning.”

Duizenden prikken

“We begrijpen ook wel dat de kans klein is dat de locatiemanager van Movianto zegt: ‘Hier heb je een doos vaccins, breng maar naar Den Helder’. Maar dan hebben we ieder geval een punt gemaakt. Mocht ons aanbod worden geaccepteerd, dan kunnen maandag dus al duizenden prikken gezet worden in de armen van ouderen, verplegers en artsen”, aldus Blok.

Volgens Blok is er toestemming gevraagd bij de gemeente voor de actie maandagochtend om 10.00 uur, die bewust pas zondagavond laat is aangekondigd. Blok: “Het is niet de bedoeling om het bedrijf te verhinderen in de werkzaamheden. We zijn dus met z’n drieën en een koelwagen.”

