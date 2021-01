Bijwerkingencentrum staat voor monsterklus: 'We verwachten tussen de 30.000 en 40.000 meldingen'

Het Bijwerkingencentrum Lareb verwacht de komende maanden tussen de dertig- en veertigduizend meldingen van mensen met bijwerkingen na het coronavaccin. Het centrum gaat de meldingen analyseren om een goed beeld te krijgen van klachten die kunnen optreden na de prik. Bij zorgwekkende signalen wordt het RIVM ingeschakeld. die de klachten dan verder onderzoeken

Directeur Agnes Kant kan van het Bijwerkingencentrum ziet dat de meeste meldingen uit het buitenland gaan over bekende bijwerkingen. Het gaat dan vaak over klachten zoals: hoofdpijn, koorts en irritatie van de prikplek. “Hevige allergische reacties zijn zeldzaam, maar komen wel voor.” Volgens de directeur komt dat ongeveer één op de miljoen keer voor. Omdat een allergische reactie direct na de vaccinatie optreedt kunnen medici snel ingrijpen.

Specifieke klachten

De verwachting is dat het de komende maanden druk gaat worden voor het Bijwerkingencentrum. Enkele tienduizenden meldingen worden verwacht. Om alles in goede banen te leiden heeft het centrum opgeschaald.

Hoeveel meldingen van bijwerkingen er nodig zijn om het RIVM om de hoogte te stellen kan Kant niet zeggen. Net als in het buitenland wordt verwacht dat de meeste meldingen gaan over bekende bijwerkingen. “Maar als er hele specifieke klachten zijn dan kunnen een aantal meldingen al genoeg zijn.”

Heb je het coronavaccin gekregen en last van bijwerkingen of heb je het vermoeden van een bijwerking? Dan kun je dit melden op de site van het bewerkingscentrum. Ook als je mantelzorger bent en je denkt dat een van je naasten klachten heeft kun je dat melden.

