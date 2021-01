Henri Willems is ernstig longpatiënt, maar moet waarschijnlijk toch nog een poos wachten op zijn prik. Hij wil dat chronisch zieken eerder in aanmerking komen voor het coronavaccin. “Een besmetting kan mij fataal zijn.”

De 43-jarige Willems heeft sinds september al vier keer op de intensive care gelegen vanwege zijn longziekte. “Het liefst nemen ze me niet op vanwege corona in het ziekenhuis”, vertelt hij aan Hart van Nederland. Een coronabesmetting zou hem namelijk fataal kunnen worden.

Woensdag wordt verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri als eerste persoon in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat iedereen voor het vierde kwartaal van dit jaar ingeënt kan zijn, mits alle coronavaccins volgens planning worden aangeleverd.

Wanneer aan de beurt?

Wanneer Willems precies aan de beurt is voor de prik is echter nog onduidelijk, maar dat het nog deze maand gaat gebeuren is hoogst onwaarschijnlijk. Uit de vaccinatiestrategie van het kabinet blijkt dat namelijk dat eerst ziekenhuismedewerkers van de acute zorg en personeel in verpleeghuizen, de wijkverpleging en gehandicaptenzorg aan de beurt zijn.

Daarna komen bewoners van verpleeghuizen in aanmerking. Ook mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen krijgen volgens de planning dan een prik. Vermoedelijk wordt Willems pas dáárna gevaccineerd, net als de andere 1,8 miljoen Nederlanders met een medische indicatie geprikt.

‘Het is echt afzien’

De longpatiënt heeft geen goed woord over voor de vaccinatiestrategie. “Ik snap niet dat verstandelijk beperkten eerder worden gevaccineerd dan ik.” Zijn leven staat sinds de corona-uitbraak naar eigen zeggen stil. “Het enige wat ik nu doe, is de hond uitlaten”, vertelt hij. “En dan alleen in het buitengebied, ik moet mensen vermijden. Het is echt afzien.”

Willems hoopt dan ook alsnog snel zijn prik te kunnen halen. De longpatiënt zou eigenlijk de komende twee maanden in Zwitserland revalideren, maar dat zit er voorlopig niet in zonder vaccinatie. Volgens het kabinet staat de planning niet vast. “Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan veranderen welke groep welk vaccin krijgt”, valt te lezen in de strategie.

