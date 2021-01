Er is nog veel onduidelijk over de werking van het coronavaccin bij kwetsbare groepen. Nederlanders met bijvoorbeeld kanker, reuma of een auto-immuunziekte vragen zich af of zij door de prik wel voldoende antistoffen opbouwen om zich te beschermen tegen het coronavirus.

Al maanden zijn Jamy Pullen (36), haar man en hun dochtertje Faye (4) op hun hoede. Jamy heeft verschillende auto-immuunaandoeningen waardoor ze darmfalen heeft, de jonge Faye is hartpatiëntje. Moeder en dochter zijn hierdoor beiden extra kwetsbaar voor het coronavirus.

Vooral Jamy is gebaat bij een snelle en veilige inenting. Maar voor haar is het vooralsnog onduidelijk welk coronavaccin straks het meest geschikt is. “Vanwege mijn zwakke immuunsysteem mag ik sowieso niet alle inentingen hebben”, legt de Rosmalense uit bij Hart van Nederland.

Wel voldoende antistoffen?

“Bouwt mijn lichaam straks wel voldoende antistoffen op om me daadwerkelijk te beschermen of moet ik mijn huidige medicatie misschien wel staken?”, vraagt Jamy ze zich dan ook af naar aanleiding van de inenting. Naast Jamy kampen nog veel meer kwetsbare Nederlanders met deze onzekerheid.

Patiëntenorganisaties krijgen veel telefoontjes over de werking van het vaccin. Ook bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) merken ze toenemende interesse. “Ook kankerpatiënten blijken helaas extra kwetsbaar bij een corona-infectie en daarom is het belangrijk dat zij spoedig gevaccineerd worden”, zegt belangenbehartiger Irene Dingemans.

Ze wil wel benadrukken dat er voor nu geen reden is om aan te nemen dat de prik op enige manier schadelijk kan zijn. “Maar sommige kankerbehandelingen tasten het immuunsysteem aan. Voor deze groep patiënten moet op korte termijn onderzocht worden of het vaccin hen voldoende beschermt.”

‘Niet getest bij auto-immuunziekte’

Desondanks zijn er nog genoeg vragen bij Jamy en haar lotgenoten. “De vaccins zijn in de testfase niet geïnjecteerd bij mensen met bijvoorbeeld een auto-immuunziekte en dus het is nog helemaal niet duidelijk wat het voor ons betekent”, vertelt ze. “En dat houdt me wel bezig.”

Annemieke Horikx van de KNMP, de beroepsorganisatie voor apothekers, roept de kwetsbare groepen ondanks de onbeantwoorde vragen toch op zich te laten vaccineren. Volgens haar zal op korte termijn meer onderzoek worden gedaan. “Het is heel speculatief, maar misschien is er voor deze mensen uiteindelijk wel een derde vaccinatie nodig om de gewenste hoeveelheid antistoffen aan te maken”, zegt ze tot besluit.

