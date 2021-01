Nederland zit middenin een lockdown van vijf weken. De jaarwisseling ligt inmiddels achter ons en Nederland kijkt halsreikend uit naar het begin van het vaccinatieproces Ondertussen blijft het aantal ziekenhuisopnames gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 6.671, dat zijn er 767 minder dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.836, dat zijn er 135 meer dan op zondag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 706, dat zijn er 11 meer dan op zondag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:45 – Machiavelliprijs 2020 voor Marion Koopmans en Diederik Gommers

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege “hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal”, aldus het juryrapport.

“Het bewust opzoeken van de dialoog met twijfelaars over de wetenschap en tegenstanders van het beleid, heeft bijgedragen aan een groter begrip, zeker bij jongeren. Het siert Koopmans en Gommers dat zij het informeren van een breed publiek tot hun roeping hebben gemaakt naast hun dagelijks werk in de zo urgente bestrijding van het coronavirus. Een roeping die beiden met grote vanzelfsprekendheid en kundigheid uitoefenen.”

De prijs wordt op maandag 15 februari uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het is de 32ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijsuitreiking is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet fysiek toegankelijk voor het publiek.

Vorig jaar won Elliot Higgins van journalistiek collectief Bellingcat de prijs.

Update 04:48 – Ziekenhuizen naar rechter: extra ic-bedden niet vergoed

Ziekenhuisbesturen zijn woest op minister Tamara van Ark, omdat die de extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Ze hebben een rechtszaak aangespannen om haar via de rechter te dwingen alsnog met miljoenen euro’s over de brug te komen, schrijft het AD.

Het gaat onder meer om Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem. Die hebben nota bene op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar krijgen daar dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

Het ziekenhuisbestuur noemt het ‘zuur’ dat de minister aan de ene kant de ziekenhuizen vraagt de ic’s maximaal uit te breiden, maar niet bereid is daar een vergoeding tegenover te stellen. “Dat zit ons absoluut dwars”, stelt bestuurder Arjen Hakbijl. “Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.”

Update 04:35 – ‘Verpleegkundige krijgt als eerste in Nederland coronavaccin’

Verpleeghuis-medewerker Sanna Elkadiri (39) wordt woensdag als eerste in Nederland ingeënt tegen het coronavirus, meldt het AD. “Ik snap de angst heel goed, maar ik heb veel vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig”, zegt ze tegen de krant.

Elkadiri is een verzorgende met een ambassadeursfunctie in verpleeghuis Het Wereldhuis in het Brabantse Boxtel. Ze is zaterdag door haar directeur van Zorggroep Elde Maasduinen gevraagd of ze als eerste Nederlander ingeënt wilde worden met het vaccin van Pfizer. “Ik was meteen enthousiast.”

Samen met drie andere collega’s behoort Elkadiri tot de eerste groep medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen die in Veghel door de GGD Hart voor Brabant gevaccineerd worden. Het voormalige distributiecentrum van een supermarkt is omgebouwd tot een priklocatie. In twaalf hokjes kunnen de hele week honderden mensen per dag worden gevaccineerd.

“Ik snap de angst heel goed”, zegt Elkadiri. “Dit virus is nieuw, heeft veel mensen overrompeld. In het begin was ik ook een van de Nederlanders die twijfels had. Ik vond het eng. Was het wel goed getest? Ik dacht: ik laat me niet vaccineren. Ik kijk de kat uit de boom. Maar ik heb veel gelezen en opgezocht. Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig.”

Het afgelopen jaar was loodzwaar, zegt Elkadiri. Tijdens de eerste coronagolf gingen verpleeghuizen op slot. “Het ging heel snel. We kwamen ogen en oren tekort om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Ik durfde niet naar de winkel uit angst dat ik besmet zou raken, mijn naasten zou besmetten en mijn collega’s in de steek moest laten. Ik wilde gewoon doorwerken.” In Het Wereldhuis overleden binnen een maand 17 van de 124 bewoners.

Drie weken geleden sloeg het virus weer toe in Het Wereldhuis. Inmiddels is het verpleeghuis coronavrij. Maar het gevaar ligt altijd op de loer. Alleen al daarom wil ze zoveel mogelijk Nederlanders stimuleren zich te laten inenten.

Ze sprak gisteren persoonlijk met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Hij zei dat het wel goed komt, dat ik er niet alleen voor sta en dat we het samen doen”, vertelt Elkadiri. “Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Naar de mensen die hebben gestreden om in leven te blijven. Mijn familie staat erachter, dat geeft ook rust. Ik ga niet denken aan eventuele bijwerkingen. Dat zie ik dan wel weer. Als mijn cliënten daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”

Update 03:30 – De Jonge wacht opnieuw zwaar debat over vaccinatiebeleid

Zorgminister Hugo de Jonge wacht dinsdag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De bewindsman besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen. Maar hij moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD’en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak maandag in het radioprogramma 1op1 van “serieuze zorgen” over het functioneren van De Jonge. “Hoeveel fouten kun je maken?”, zei hij na een week waarin de minister zijn vaccinatiestrategie keer op keer moest bijstellen. “Verdorie, de vaccins liggen in Nederland en we zijn nog niet aan het prikken. Dat is gewoon niet goed.” PVV-leider Geert Wilders betichtte de CDA-bewindsman om die reden eerder al van “totale incompetentie”.

Ook voor de PvdA staat buiten kijf dat het kabinet keer op keer te laat is. De partij wil dat De Jonge met een duidelijk plan komt voor als de nieuwe vaccins komen die nu nog op toelating wachten. Ook wil de partij duidelijkheid over wat scholen gaan doen om te voorkomen dat leerlingen door de hernieuwde lockdown achterstanden oplopen. Daar heeft het kabinet tot nu toe veel te weinig voor gedaan, vindt de partij.

Update 03:30 – RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer iets lager

In de afgelopen week zijn weer minder coronabesmettingen aan het licht gekomen dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het precieze aantal bekend in een wekelijks rapport. De cijfers kunnen mogelijk meer inzicht geven in de effecten van de lockdown, die op 15 december inging om het virus te beteugelen.

Het totale aantal positieve testresultaten in de afgelopen week hangt af van het dagcijfer van dinsdag. Opgeteld werden in de zes dagen waarover de cijfers al wel bekend zijn ruim 50.000 besmettingen gemeld. Daar komen de laatste dagelijkse cijfers nog bij. Gemiddeld werden afgelopen week ruim 8200 nieuwe gevallen per dag gemeld. Als dat zo blijft, komt het weekcijfer ruimschoots onder de 60.000 uit, ruim 10 procent lager dan de week ervoor.

In de vorige update, op dinsdag 29 december, becijferde het instituut dat in de zeven dagen ervoor 67.388 positieve testresultaten waren geregistreerd. Dat kwam neer op een daling van zo’n 12 procent ten opzichte van de week daarvoor. Of de afname te danken was aan de lockdown, viel volgens het RIVM echter nog niet te zeggen. Het instituut hield rekening met de mogelijkheid dat tijdens de feestdagen minder mensen die klachten hadden zich hebben laten testen.

In de wekelijkse rapportage geeft het RIVM ook de laatste stand van zaken over ziekenhuisopnames, sterfgevallen en het zogeheten reproductiegetal. Dat getal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. In het vorige weekoverzicht stond het op 1,15. Dat wil zeggen dat 100 besmette mensen gemiddeld 115 anderen aansteken.

Update 01:50 – Haarlemse burgemeester strenger bij protestacties

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen gaat de regels bij demonstraties strenger maken. Hij hoopt daarmee te voorkomen dat protestacties zoals die van Vrouwen voor Vrijheid afgelopen zondag ongewenste, ’festivalachtige’ trekjes krijgen. “Het is treurig en erg dat mensen zich niet aan de regels houden”, zegt Wienen tegen De Telegraaf. Muziek is voortaan uit den boze en er wordt strenger gehandhaafd.

Niet lang na het middaguur liep het Haarlemse Vlooienveld zondag vol met actievoerders, die tegen de coronamaatregelen van het kabinet zijn. Op het drukste moment waren er volgens De Telegraaf zo’n 1750 man op de been. Die hielden te weinig afstand tot elkaar. “Als ik achteraf kijk naar hoe zoiets in de praktijk loopt en naar het feit dat er ook muziek werd afgespeeld, dan denk ik dat dat bij het publiek een risico meebrengt”, aldus de burgemeester.

De gemeente greep in en het evenement moest rond 15.00 uur worden beëindigd. “Demonstreren is een democratisch grondrecht en dat blijft ook in de coronatijd overeind, ook voor mensen die de grenzen opzoeken”, zegt Wienen. Volgens de burgemeester waren er van tevoren goede afspraken gemaakt met de organisatoren. Zo liepen er namens Vrouwen voor Vrijheid een stuk of vijftig ’controleurs’ over het terrein om aanwezigen op de regels te wijzen. Omdat het een actie in de buitenlucht betrof, waren mondkapjes niet verplicht.

Het evenement verliep ’gemoedelijk’, tot demonstranten herhaaldelijk de mist in gingen. “De organisatie heeft diverse keren vanaf het podium de regels omgeroepen. Dat had effect, maar er werd maar even naar geluisterd. Er is vrij lang geconstateerd dat het in grote lijnen goed ging.” Na de vierde waarschuwing was volgens Wienen – die overigens niet aanwezig was bij de actie – de maat vol. “Men is toen grotendeels direct weggegaan, afgezien van een klein groepje dansende mensen.”

Hoeveel politieagenten en handhavers precies bij het evenement aanwezig waren om een oogje in het zeil te houden, weet de burgemeester niet. “Voor zover ik weet zijn er geen boetes uitgedeeld.”

Update 01:29 – Viruswaarheid spant opnieuw zaak aan tegen Staat

Actiegroep Viruswaarheid en 29 gedupeerde Nederlandse reizigers spannen een kort geding aan tegen de Staat vanwege de op 29 december ingevoerde coronatestplicht voor alle luchtreizigers naar Nederland. Dat dient dinsdag. “Zo’n entreebewijs voor eigen land is illegaal”, stelt advocaat Gerben van de Corput in De Telegraaf.

De advocaat sommeerde vrijdag na een geslaagd geding het tonen van de negatieve PCR-test in het buitenland bij het instappen op thuisvluchten te schrappen. Het kabinet nam de verplichting per 4 januari echter op in een ministeriële regeling onder de Noodwet Covid-19. De PCR-test geldt voor iedere reiziger uit risicogebieden. Omdat alles nu ’oranje’ is, is dat overal. De juridische grondslag wordt met spoed geborgd in de Wet Publieke Gezondheid.

Van de Corput stelt dat een PCR-test vlak voor terugvlucht niet tijdig realiseerbaar is. “Je kunt landgenoten niet zomaar toegang tot Nederland ontzeggen door hen aan boord te weigeren. Dat staat ook nergens in de vervoersvoorwaarden”, meent de advocaat. “Veel Nederlanders zijn al weken in het buitenland, voor werk, familiebezoek, gezondheid of een andere noodzakelijke reden. Zij weten vaak van niks en komen er ineens op de luchthaven achter dat ze zonder de juiste PCR-verklaring niet mee mogen. Dat deugt juridisch niet. Ook het OMT heeft hierover slechts een advies afgegeven. De regeling moet van tafel.”

Nederlandse reizigers laten aan De Telegraaf weten dat de PCR-test lang niet altijd gecontroleerd wordt en dat hij ook makkelijk is te vervalsen. “Gewoon een bestaande verklaring fotoshoppen met andere datum en naam. Dat doen steeds meer mensen”, aldus een Nederlandse die in Spanje woont en werkt.

Vakantievlieger Transavia herkent zich niet in de fraude en gebrek aan controles bij de check-in. “Het overleggen van een testverklaring is nu vast onderdeel van de reisdocumenten. Online inchecken kan dan niet meer. Wij houden ons aan regels die de overheid ons oplegt”, zegt een woordvoerder.

De luchtvaart vraagt al maanden om meer testcapaciteit om veilig te vliegen, zodat het reizigersvertrouwen weer kan toenemen. KLM geeft geen aantallen passagiers die aan boord zijn geweigerd, omdat ze geen negatieve coronatest kunnen tonen.

“Op Schiphol gaat het goed, op buitenstations konden sommige reizigers zonder uitslag niet instappen”, aldus een KLM-zegsman. “De verklaring moet aan vaste eisen voldoen en afgegeven zijn door een arts of ziekenhuis. Dat controleren we. Zo niet, dan mag de passagier niet mee naar Schiphol.”

Update 00:01 Bevolkingsgroei halveerde in 2020 vanwege corona

De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met zo’n 63.000 inwoners, half zoveel als in 2019. Door de vele reisbeperkingen vanwege het coronavirus kwamen weinig migranten deze kant op. Bovendien was het aantal sterfgevallen hoger dan normaal vanwege de virusuitbraak, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De statistici hadden van tevoren verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen uit zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen.

Met name de eerste golf van het coronavirus had een groot effect op de bevolkingsgroei, zeggen de onderzoekers. Het aantal sterfgevallen oversteeg het aantal geboortes. Bovendien droogde de migratiestroom richting Nederland vrijwel op. De onderzoekers zagen ook dat minder mensen naar het buitenland verhuisden. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam de migratie ook weer op gang. Tijdens de tweede golf die volgde in het najaar nam de migratie minder af.

Het komt vooral door migratie dat de bevolking vorig jaar toch nog is gegroeid. Over het hele jaar kwamen er 59.000 meer mensen naar Nederland dan er naar het buitenland verhuisden. Daar komt bij dat er 4000 meer kinderen werden geboren dan er mensen overleden. Dat laatste droeg relatief weinig bij aan de bevolkingstoename.

In de tien grootste gemeenten van het land was het goed te merken dat de bevolkingsgroei vorig jaar afnam. De meeste grotere steden groeien normaal gesproken vooral vanwege migratie. “Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk afnam, zakte de bevolkingsgroei vooral in deze steden in”, leggen de onderzoekers uit. “Er kwamen niet alleen minder arbeidsmigranten maar ook minder internationale studenten.”

In Amsterdam droogde de bevolkingsgroei bijna volledig op. Ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren sterke dalingen te zien. In Almere bleef de bevolkingsgroei nog enigszins op peil.