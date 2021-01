Er heerst enorme woede bij ziekenhuizen. Die zijn namelijk boos op minister Tamara van Ark van Medische Zorg, omdat de extra bedden op de ic die vanwege de coronacrisis werden geregeld, niet worden vergoed. Ze stappen nu naar de rechter om het geld alsnog los te krijgen.

Een van de getroffen instellingen is het Gelderse Vallei-ziekenhuis. Bestuurder Arjen Hakbijl zegt tegen Hart van Nederland niet te spreken te zijn over het uitblijven van de vergoedingen. “We hebben maximaal opgeschaald, op verzoek van de minister. Onze verpleegkundigen en artsen hebben tot wel twaalf uur per dag gewerkt. We zijn boos omdat we niet betaald krijgen wat we wel hebben afgesproken.”

Patiënten de dupe?

Het ziekenhuis zegt door het uitblijven van de vergoeding maar liefst 3,5 miljoen euro mis te lopen. Hakbijl: “Budgettaire redenen lijken leidend om het te laten passen binnen de plaatjes van de overheid. En dat terwijl we zijn gevraagd om op te schalen en dat ook hebben gedaan.”

Volgens de bestuurder geldt het niet alleen voor het Gelderse Vallei-ziekenhuis, maar ook voor andere ziekenhuizen in het land. Ze hebben inmiddels bezwaar ingediend bij de minister en er is door zeven ziekenhuizen een rechtszaak gestart. “Uiteindelijk willen wij gewoon betaald krijgen voor de zorg die we leveren.”

Hakbijl zegt dat dit geen zaak is van zorgverzekeraars. “Het is hier de minister die een subsidietoezegging heeft gedaan en die nog moet worden nagekomen.”

Het misgelopen geld en de nu lopende rechtszaak betekenen gelukkig niks voor de patiënten, die de zorg juist zo hard nodig hebben. De ziekenhuizen blijven de zorg gewoon leveren, zegt Hakbijl. “Wij gaan er vanuit dat wij vroeg of laat ons geld zullen krijgen. We zullen nóóit de patiënt laten stikken.”

