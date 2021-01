Wilders haalt hard uit naar De Jonge om vaccinatiebeleid: 'Blamage van de hoogste orde'

PVV-leider Geert Wilders heeft tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer van dinsdag het vertrouwen opgezegd in coronaminister Hugo de Jonge. “U bent niet de juiste man op de juiste plek.”

Als eerste werd vrijdag 8 januari genoemd als startdatum voor het uitdelen van de vaccinaties. De Jonge besloot maandag na een storm van kritiek dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen dan gepland. Hij erkende ook dat het prikken vroeger in het jaar van start had kunnen gaan als hij de GGD’en eerder opdracht had gegeven om te starten met de voorbereidingen.

“We hebben ontzettend veel tijd verloren,” zei Wilders voorafgaand aan het debat tegen Hart van Nederland. “Andere landen zijn al veel verder met vaccineren. Het gestuntel met en de chaos rond het vaccinatiebeleid, dat moet anders.”

Wilders benadrukte dat zijn punt zowel over het functioneren van de minister gaat, als over “hoe we onze vrijheid weer terugkrijgen”. “Mensen die zich massaal vrijwillig willen laten vaccineren, maar dat niet kunnen omdat de vaccins in vrieskisten in Oss opgeslagen liggen.”

Tijdens het debat trok Wilders nog feller van leer. “We hadden verdorie de eersten moeten zijn met het vrijwillig vaccineren. Eerder beginnen betekent eerder bevrijd worden van die vreselijke lockdown. U bent, meneer de minister, niet de juiste man op de juiste plek.” Wilders noemt de problemen rond de gevoerde strategie “een blamage van de hoogste orde”. Hij sprak De Jonge een aantal keer aan met faalhaas.

Allerlei smoezen

PvdA-leider Lodewijk Asscher deelt de kritiek die Geert Wilders uit. Tegen Hart van Nederland zei hij: “Het grootste probleem is dat Nederland de laatste in Europa is. Dat we vaccins hebben, maar dat die in de vriezer liggen.” Hij stelt dat oudere mensen ziek worden, kwetsbare mensen binnen blijven en de zorg onder gigantische druk staat. “Iedere dag telt in een crisis zoals deze. Het kabinet heeft allerlei smoezen gegeven, maar de echte reden is dat men gewoon te laat is.”

“Heel Europa prikt, maar deze minister wikt”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen tijdens het Kamerdebat. “De minister moet nu toegeven dat we wederom te laat zijn en dat nemen we dit kabinet kwalijk.” Anders dan eerder in de coronacrisis had De Jonge nu wel tijd om zich voor te bereiden, vindt ze. “Wat gaat hij doen om dit gigantisch falen te herstellen. Is het nog te herstellen?”

Naast kritiek vanuit de oppositie, waren er ook aanmerkingen vanuit de coalitie. “De minister maakte geen scenario’s”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld. “In onze ogen maak je juist scenario’s als dingen onzeker zijn.”

Redactie/ANP