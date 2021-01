RIVM: 'Overtuigende effecten' van de lockdown lijken uit te blijven

Nederland zit inmiddels al drie weken op slot, maar het RIVM ziet nog geen “overtuigende effecten van de lockdown”. De gezondheidsdienst meldt dinsdag in een nieuwe corona-update dat er afgelopen week 56.440 positieve tests zijn gemeld, fors minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.

De afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen komt neer op een daling van 16 procent. Een week eerder daalde het aantal vastgestelde gevallen ook al met zo’n 12 procent. In de laatste zeven dagen waren er wel relatief meer mensen die positief testten: dat percentage steeg licht, van 13 procent naar 13,7 procent.

Minder coronatests

Dat zou mogelijk kunnen komen omdat er ook veel minder is getest in de laatste week van oud en nieuw. Tussen vorige week dinsdag en maandag ging het in totaal om 368.126 tests, ruim 70.000 minder dan de week ervoor. Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen nam ook toe: van 583 tot 621 in de afgelopen week.

Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen “minder geneigd waren om zich te laten testen”. Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en er simpelweg minder mensen zijn die klachten hebben die kunnen wijzen op corona

R-waarde onder 1

Het zogeheten reproductiegetal, dat laat zien hoe snel het virus zich verspreidt, is verder afgenomen: van 1,15 tot 0,91. Dat wil zeggen dat een groep van honderd mensen gemiddeld 91 anderen aansteekt. De R-waarde die dinsdag bekend is gemaakt, is gebaseerd op de situatie van 18 december.

Redactie/ANP

