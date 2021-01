Ic-verpleger Tom Burggraaf (32) krijgt coronavaccinatie van Diederik Gommers

Tom Burggraaf (32), verpleger op de ic-afdeling van het Erasmus MC, is één van de eerste mensen in Nederland die het coronavaccin krijgt. Hij wordt geprikt door Diederik Gommers, hoofd van de Intensive Care van het Erasmus.

De verpleger heeft het volste vertrouwen in het vaccin, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Het vaccineren, daar sta ik heel erg positief in. Zeker als je ziet hoe hard het nodig is bij ons ziekenhuis en andere ziekenhuizen om ons heen. Ik ben blij dat we eindelijk van start kunnen gaan.”

Het is van groot belang dat al het ziekenhuis- en verpleeghuispersoneel het vaccin krijgt, vindt hij, omdat de grootste druk natuurlijk in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen ligt. Ze kunnen het zich niet veroorloven dat nog meer personeel ziek wordt. “We moeten nu een grote golf opvangen en straks neemt die mogelijk toe door de feestdagen. Daar hebben we personeel voor nodig. Dat hebben we nu al bijna niet. Er zijn personeelsleden ziek geworden en het is gewoon heel moeilijk hoe lang het duurt voordat die terugkomen. We moeten daarom aan de slag.”

‘Bizar en indrukwekkend’

Een jaar zoals 2020 wil natuurlijk niemand. Tom blikt terug op een bizar jaar. “We wisten zeker in de eerste golf ook niet wat ons overkwam”, vertelt hij. “Voor ons was het spannend, ook de snelheid waarmee het ging, bij ons explodeerde het binnen 1 week. Dat was echt bizar en indrukwekkend te noemen. We moesten ineens met z’n allen daar gaan staan, en dat deden we ook.”

‘Iedereen is moe’

Daarna leek het beter te gaan en volgde een rustigere zomer, maar vanaf september zag het ziekenhuispersoneel dat het aantal coronapatiënten weer toenam. Deze keer wist het personeel wat ze te wachten stond, maar makkelijker werd het er niet op. “Het wordt ook eentoniger; ik heb sinds september geen andere patiënt gezien dan een Covid-patiënt. Iedereen is moe. De wil om door te gaan wordt steeds minder. Dat maakt het zwaarder. De onzekerheid met wat komen gaat, maakt het ook moeilijk.”

Het vaccin betekent licht aan het eind van de tunnel, weer een stapje verder in de strijd tegen corona. “Daardoor hoop ik weer dat we energie vinden”, zegt Tom. “Het is een soort van duidelijkheid in een voorlopig onduidelijke periode.”

Deze week 288.600 vaccins beschikbaar

Premier Rutte zei dinsdag dat er deze week 288.600 vaccins beschikbaar zijn. Er wordt aangevangen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen.

Als alles volgens plan gaat, kunnen alle Nederlanders voor het vierde kwartaal van 2021 gevaccineerd zijn, blijkt uit de vaccinatiestrategie die zorgminister Hugo de Jonge maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

