Coronatesten afnemen is big business, maar gebeurt het wel veilig?

Aanbieders van coronatests schieten als paddenstoelen uit de grond. De kwaliteit en veiligheid van de niet-GGD testlocaties is niet slecht, maar de hygiëne kan beter. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na weken van onderzoek en dertien steekproefbezoeken.

Er zijn inmiddels 179 aanbieders in beeld die buiten de GGD om werken. Na het toestaan van het gebruik van de antigeen(snel)test vanuit het kabinet, werd het document van de Inspectie met aanbieders steeds langer. “We hebben iedereen die bij ons in beeld is een brief gestuurd waarin een aantal vragen wordt gesteld. Ruim honderd hebben inmiddels antwoord gegeven en dit aantal groeit nog steeds”, verteld hoofdinspecteur Korrie Louwers. “Uit deze vragenlijsten en onze steekproefbezoeken blijkt dat er meer aandacht moet zijn om kruisbesmetting op testlocaties te voorkomen.”

Niet hygiënisch

De kruisbesmetting op de testlocatie kan plaatsvinden bij personeel onderling, tussen personeel en bezoekers en bij samples. Lauwers vertelt dat handschoenen bijvoorbeeld niet na elke handeling worden gewisseld. “Ook zie je dat de schone en besmette samples niet hygiënisch uit elkaar gehouden worden.” Of dit laatste ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad, kan de Inspectie niet zeggen. Een ander belangrijk punt is de gebruikstemperatuur van de testkit om een goede en betrouwbare werking te garanderen. De antigeensneltesten worden vaak op buitenlocaties gebruikt en de kou kan negatieve gevolgen hebben voor de uitslag van de test.

Lees ook: ‘GGD verliest zicht op ontwikkeling corona door particuliere teststraten’

Hoe zo’n bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eruit ziet, weet Alies Haasnoot van Corona sneltest Duin- en Bollenstreek en Noordwijkerhout. De zelfstandig verpleegkundige begon in haar schuurtje direct een testlocatie na de ‘go’ van minister Hugo de Jonge op het gebruik van de coronasneltest. “Het liep meteen storm. Van medewerkers van de kinderopvang, tot bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs”, vertelt Alies aan Hart van Nederland. “Door mijn fulltime werk in het ziekenhuis ben ik goed op de hoogte van alle voorwaarden en regels rondom het afnemen van coronatesten.”

Vooroordelen

Het afnemen van de testen en de administratie werd voor Alies en haar man inmiddels een dagtaak. Daarom hebben zij samen met kennissen een grotere testlocatie geopend in een oude hal waar eerst bollen verwerkt werden. En deze locatie kreeg na de opening inderdaad de inspectie over de vloer: “Ze hebben met ons het testproces doorlopen en waar nodig opmerkingen voor verbetering gegeven. Het definitieve rapport heb ik nog niet binnen, maar de gebruikstemperatuur was met de winter in aantocht een punt van aandacht.”

Alies hoopt dat met de conclusie van de Inspectie ook het vooroordeel over commerciële afnemers van coronatesten verdwijnt. “Dat we bijvoorbeeld zakkenvullers zijn en onbetrouwbaar. Als we iets niet zijn, dan is het onbetrouwbaar.” Ze benadrukt dat ze haar werk heel serieus neemt: “Ik ben BIG geregistreerd en dat zal ik nooit op het spel zetten. Ik wil alleen maar dat corona zo snel mogelijk verdwijnt zodat het normale leven weer door kan gaan.”