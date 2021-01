Hugo de Jonge dolblij: 'Begin van het einde van coronacrisis is in zicht'

De eerste ziekenhuis- en verpleeghuismedewerkers zijn woensdag gevaccineerd. Coronaminister Hugo de Jonge is in zijn nopjes. “Dit is voor iedereen in Nederland een fantastisch moment”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

De eerste prik werd in Veghel, Brabant gezet bij de 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri. De perfecte locatie volgens de minister. “Juist híer waar de crisis 10 maanden geleden is begonnen, in het hart van Brabant, ook het begin van het einde van de crisis meemaken, is bijzonder”, zegt hij.

Daarmee is de ellende nog niet voorbij, maar het eind is in zicht, denkt De Jonge. “Het gaat echt nog wel maanden duren, we hebben echt nog even te lijden onder dat virus en onder alle maatregelen die dat virus onder controle moeten houden, maar het begin van het einde is vandaag hier begonnen.”

Feest

Een klein feestje vieren vandaag is dus wel op zijn plaats, vindt hij. “Het is belangrijk om de mijlpaal van vandaag te vieren en te genieten van het uitzicht. De crisis heeft ons pijn gedaan zo in de greep gehouden in de afgelopen tijd. En het is bijzonder om het begin van het einde te kunnen vieren, juist waar het ook begon, de crisis, in het hart van Brabant.”