Viroloog waarschuwt boeren voor massaprotest: 'Kans op besmetting groot'

Viroloog Menno de Jong waarschuwt voor de gevolgen van het boerenprotest vanmiddag. Volgens De Jong moeten mensen die gaan protesteren zich bewust zijn van het risico op besmetting met corona.

“Als mensen te dicht op elkaar zitten en van hot naar her gaan, zoals bij een massaprotest, draagt dat alleen maar bij aan het risico,” laat De Jong weten aan Hart van Nederland. De viroloog is ook onderdeel van het Outbreak Management Team (OMT).

Meer risico dan tijdens Black Lives Matter-protesten

De viroloog vindt het terecht dat de protesten doorgaan. “Want demonstreren is een grondrecht, dat moet toegestaan blijven.” Wel stelt hij dat de situatie verontrustender is dan tijdens de Black Lives Matter-protesten begin juni. “Toen was het aantal besmettingsgevallen in Nederland heel erg laag.”

Bij de protesten tegen racisme op onder meer De Dam in Amsterdam en in Rotterdam was het veel drukker dan verwacht en konden mensen zich niet houden aan de anderhalvemeterregel. Artsen keken met afgrijzen naar de demonstraties, zei voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers destijds tegen Hart van Nederland. Ook zei hij dat zulke bijeenkomsten “wel degelijk kunnen leiden tot een opvlamming van het aantal nieuwe infecties.”

Desondanks zorgden die protesten niet voor nieuwe uitbraken van het coronavirus. In Amsterdam meldden zich twee demonstranten met klachten bij de GGD in Amsterdam. Bij de GGD in Rotterdam meldde zich niemand. De GGD’s stelden destijds wel dat deelnemers mogelijk naar een GGD in hun eigen regio zijn gegaan, waardoor ze niet gelinkt zijn aan de demonstraties.

Neem je verantwoordelijkheid

Dinsdag rapporteerde gezondheidsorganisatie RIVM nieuwe cijfers rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Het aantal nieuw gemelde besmettingen, in totaal 987, bleek vorige week bijna verdubbeld ten opzichte van de week ervoor. “De toename baart mij zorgen,” verklaarde Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, aan Hart van Nederland. “Dit is niet wat wij willen zien in Nederland, dus we hopen dat mensen dit zien als wake up-call.”

Mede door dit stijgende aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is de kans groot dat er een besmetting plaatsvindt, vermoedt viroloog Menno de Jong. “Ik hoop dat men zijn verantwoordelijkheid neemt en creatief is om zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.”

De Jong gelooft echter dat het boerenprotest veilig uitgevoerd kan worden. Hij hoopt dan ook dat boeren met gezondheidsklachten thuisblijven. “Ik hoop dat mensen door al die cijfers een beetje wakker worden, zien dat er dingen gebeuren, ook in omringende landen.”

