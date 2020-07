Het coronavirus is in Nederland duidelijk weer aan een opmars bezig, maakte gezondheidsdienst RIVM dinsdag bekend. Het aantal besmettingen is binnen een week tijd bijna verdubbeld. Moeten corona-brandhaarden in een lokale lockdown? Ja, vindt de overgrote meerderheid van de Nederlanders.

Op verschillende plekken in Nederland is sprake van lokale uitbraken. Volgens het RIVM gaat het om 96 actieve lokale brandhaarden. Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland loopt het aantal besmettingen in rap tempo op. In totaal werden afgelopen week bijna duizend nieuwe gevallen bevestigd.

Wat moet de overheid doen om het virus in te dammen? We vroegen het aan meer dan 3.000 deelnemers van het Wat vindt Nederland-panel. Ruim 80 procent van de Nederlanders vindt dat plaatsen met een corona-uitbraak tijdelijk in een lokale lockdown moeten om landelijke opleving van het virus te voorkomen. Dertien procent van de ondervraagden is het hier niet mee eens.

Knuffelen en handen schudden

Na de nieuwe wekelijkse corona-update klonken er zorgelijke geluiden. “Dit is een wake up-call voor Nederland”, zei Aura Timen van het RIVM tegen Hart van Nederland. Bij de gezondheidsdiensten merken ze dat Nederlanders zich minder aan de coronamaatregelen lijken te houden. Mensen gaan gewoon naar werk of spreken af, ook al hebben ze klachten.

Toch zegt een groot deel van de deelnemers (55 procent) dat ze zich net zo goed aan de regels te houden als voorheen. Een derde van het panel geeft toe niet meer strikt anderhalve meter afstand te houden. Bijna een op de vijf Nederlanders bekent zelfs weer te knuffelen en handen te schudden met anderen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.