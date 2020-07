Hoogleraar: 'Stijging aantal coronabesmettingen leidt over vier of vijf weken tot meer IC-opnames'

Dat het aantal besmettingen weer langzaam oploopt is volgens hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss over een paar weken terug te zien in het aantal IC-opnames. Dit zei hij zondag in een interview van Dit is de Dag op Radio 1.

Voss, die lid is van het Outbreak Management Team, is niet verbaasd over de stijging. “Deze stijging was te verwachten na het loslaten van de lockdown. Het gaat vooral om jongeren. Die komen te vaak dicht bij elkaar en gaan naar feestjes,” zegt hij in het interview.

Nog geen tweede golf

Besmette jongeren kunnen de ziekte weer overbrengen op hun ouders, waardoor je onder de oudere generatie over twee of drie weken ook meer besmettingen ziet. Voss benadrukt het belang van testen: “Het virus is er nog en wacht op de kans om nieuwe mensen te kunnen besmetten.”

De hoogleraar denkt niet dat er al sprake is van een tweede golf. Die verwacht hij pas in de winter, als het griepseizoen weer aanbreekt.

Zowel het aantal vastgestelde besmettingen als het aantal aangevraagde coronatests en IC-patiënten is de afgelopen dagen toegenomen. Zaterdag werden 127 nieuwe besmettingen gemeld, zondag 144, de hoogste aantallen sinds een maand. Op de intensive cares liggen op dit moment 17 mensen met corona.