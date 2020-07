Wekelijkse corona-update: aantal nieuwe besmettingen loopt op

Het aantal bevestigde besmettingen in Nederland met het coronavirus is afgelopen week opgelopen ten opzicht van een week eerder. Dat meldt gezondheidsdienst RIVM dinsdag in de wekelijkse corona-update.

Sinds vorige week dinsdag is het coronavirus bij 534 mensen in Nederland vastgesteld. In de week ervoor lag dat aantal nog op 432. Binnen een week zijn er dus 102 besmettingen meer geteld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen ligt nu op 51.228.

In de afgelopen anderhalve maand zijn er 369.287 coronatesten afgenomen waarvan een uitslag bekend is. In die periode was gemiddeld één procent van de testuitslagen positief. Waar in de week van 1 juni nog twee procent positief testte, was dit afgelopen week gedaald tot 0,6 procent.

Kleine lokale uitbraken

Volgens het RIVM zijn er verspreid door het land “een aantal kleine lokale uitbraken met besmettingen” te zien. Het gaat dan om zogenoemde clusters van drie of meer besmettingen. “Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting”, aldus de gezondheidsdienst.

Ook zijn er “lokale uitbraken” waargenomen in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, studentenhuizen en sportclubs. Het bron- en contactonderzoek van de GGD spoort per week ongeveer honderd besmettingen op, aldus het RIVM.

Minder doden, meer opnames

Afgelopen week werden er verder acht nieuwe coronadoden gemeld. Daarmee komt het dodental op 6.140. Een week eerder was er nog sprake van negentien nieuwe sterfgevallen, maar toen ging het voornamelijk om mensen die al eerder waren gestorven. De gezondheidsdienst benadrukt dan ook dat ‘nieuwe’ gevallen met vertraging binnenkomen.

Het aantal ziekenhuisopnames is sinds de laatste corona-update met zestien gestegen. Vorige week meldde het RIVM duidelijk minder nieuwe opnames: negen. Er zijn nu in totaal 11.902 mensen in Nederland opgenomen (geweest) vanwege de gevolgen van het coronavirus.