Deskundigen roepen de overheid op om zoveel mogelijk mensen te laten testen op het coronavirus, óók personen zonder klachten. Een goed idee, vindt een meerderheid van de Nederlanders, blijkt donderdag uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4100 mensen.

Drie professoren, onder wie oud-RIVM-directeur Ben van der Zeijst, stellen dat het grote probleem is dat de testcapaciteit wel is opgetuigd, “maar dat er niet slim wordt getest”. Er moet worden gekeken waar het virus zit, schrijven ze in een brandbrief. “Test bijvoorbeeld kassières of een andere groep met veel contacten. Dan krijg je een goed idee van waar de problemen zijn.”

Meerderheid wil meer tests

Dinsdag kwam gezondheidsdienst RIVM met de eerste wekelijkse corona-update. Daaruit bleek dat het coronavirus in Nederland nog steeds onder controle lijkt te zijn. Zo was er in de sterftecijfers van afgelopen week opnieuw een daling te zien. Moet de overheid dit moment aangrijpen om meer mensen te laten testen op het nieuwe virus?

Een grote meerderheid van de Nederlanders is het met de deskundigen eens, zo blijkt uit het onderzoek. Twee derde van de ondervraagden vindt dat zoveel mogelijk mensen moeten worden getest om te zien of ze het virus al onder de leden hebben gehad. Van iets meer dan een kwart hoeft dat niet.

Waarom laten testen?

Nederlanders vinden dus dat meer landgenoten getest moeten worden, maar vinden ze het ook belangrijk om zelf zo snel mogelijk te weten of ze besmet zijn (geweest)? Daar blijken de deelnemers meer verdeeld te zijn. Bijna de helft vindt dat inderdaad belangrijk, maar vier op de tien ondervraagden blijkt niet veel haast te hebben. Eén procent zegt al eerder positief getest te zijn.

Het overgrote deel van de mensen die graag snel een coronatest willen ondergaan, zou dat voor de zekerheid doen. 82 procent zegt het zekere voor het onzekere te willen nemen. Dat is een flinke toename ten opzichte van twee maanden geleden: op 28 mei gaf 68 procent dit als reden op.

Vaker klachten bij jongeren

Daarnaast is angst een belangrijke reden: bijna een op de tien Nederlanders zegt bang te zijn voor het virus, iets minder dan mensen dan eind mei. Vijf procent heeft corona-achtige klachten en wil zich daarom laten testen.

Opvallend is dat mensen onder de dertig vaker getest willen worden omdat ze ziek denken te zijn: negen procent geeft dat als reden op. Maar ook bij jongeren blijft zekerheid de belangrijkste drijfveer (zeventig procent). Een op de tien mensen in de leeftijdsgroep weet het niet of heeft geen mening.

