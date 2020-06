Hebben we in ons land het nieuwe coronavirus helemaal uitgeroeid, net zoals in Nieuw-Zeeland? Maurice de Hond denkt van wel, ondanks dat de cijfers van gezondheidsdienst RIVM iets anders laten zien. Hoe zit dat?

Volg in ons liveblog het belangrijkste nieuws rond het coronavirus in Nederland

Het RIVM meldde zaterdag dat er in de afgelopen dag 174 nieuwe besmettingen met het virus zijn vastgesteld in Nederland. Het cijfer schommelde de afgelopen week tussen de 164 en 239 bevestigde gevallen.

Vrijdag bleek dat er steeds minder nieuwe besmettingen worden vastgesteld, terwijl er wel steeds meer Nederlanders worden getest. Zo werd het virus in de eerste elf dagen van juni bij 1,9 procent procent van de geteste mensen vastgesteld. Tussen 11 en 31 mei ging het nog om 4,8 procent van de geteste personen.

Lees ook: Veel Nederlanders willen zich niet snel laten testen, een deel wil juist liegen voor een test

‘Besmettingen zijn false positives’

Toch zegt Maurice de Hond dat er op dit moment geen besmettingen met het coronavirus meer zijn in Nederland. Volgens de opiniepeiler geven de cijfers van het RIVM en de GGD “een verkeerd beeld van de werkelijkheid”. Hij stelt dat de gemelde besmettingen zogenoemde ‘false positives’ zijn.

“Er kan virus aangetroffen worden bij de coronatest, terwijl iemand niet meer besmettelijk is”, aldus De Hond. “Die was ergens in de afgelopen tijd besmet geraakt, nu niet meer besmettelijk, maar de test meet nog wel het virus.”

Foutmarge bij coronatest

Dat er nu nog steeds nieuwe besmettingen worden vastgesteld, komt volgens hem dan ook “door de foutmarge die iedere coronatest heeft”. De Hond zegt dat het RIVM die foutmarge (nagenoeg) negeert en dat er daarom gesteld kan worden dat er in ons land geen gevallen meer zijn.

“Wij gaan er niet vanuit dat we helemaal op nul besmettingen zitten”, reageert woordvoerder Coen Berends van het RIVM bij Hart van Nederland. Hij benadrukt dat de gezondheidsdienst zich baseert op eigen cijfers.

De opiniepeiler vindt daarom dat alle coronamaatregelen ingetrokken kunnen worden. In ieder geval tot september, want dat wordt het weer kouder en dan zou het virus mogelijk makkelijker kunnen overleven.

Lees ook: RIVM: ruimte om coronamaatregelen te versoepelen is bijna op

‘Er zijn ook false negatives’

Het RIVM weet ook dat er foutmarges zijn. “Natuurlijk is er zoiets als een false positive, maar tegelijkertijd is er dan ook zoiets als een false negative”, legt de woordvoerder uit. “Mensen waarvan we denken dat ze het virus níet hebben, maar wel degelijk bij zich dragen.”

Die foutmarge wordt volgens Berends óók meegenomen in de getallen. Ook De Hond beaamt dat deze ‘false negatives’ bestaan. “Dat wordt sensitiviteit genoemd.” Volgens hem wordt honderd procent foutloos niet gehaald, “maar 98 procent lijkt inmiddels wel mogelijk te zijn”.

‘Theoretisch helemaal mogelijk’

“Helemaal theoretisch zou het natuurlijk kunnen dat Maurice de Hond gelijk heeft”, verklaart Berends. “Maar onze marge is gewoon dusdanig dat positief geteste patiënten niet allemaal ‘false’ kunnen zijn.” De woordvoerder zegt dat de gezondheidsdienst de foutmarge “natuurlijk in de gaten houdt”.

Verder verwijst het RIVM door naar de GGD, die de coronatesten uitvoert. “Zij zien de patiënten in het land en kunnen uiteindelijk meer vertellen over de test.” Hart van Nederland heeft meerdere keren geprobeerd een reactie te krijgen van de landelijke GGD, maar dat is niet gelukt.