Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Nederland.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 6.053.

In totaal zijn er tot nu toe 48.461 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.813 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 73 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:53 – ‘Nederland moet kiezen voor indammen coronavirus’

Nederland zou moeten kiezen voor het indammen van het coronavirus in plaats van vast te houden aan een strategie van het opbouwen van groepsimmuniteit, melden KPMG en de Vrije Universiteit op basis van een onderzoek. Dit biedt volgens hen “significante voordelen voor zowel economie als volksgezondheid”.

Het huidige testen en bron- en contactonderzoek is volgens de onderzoekers ‘suboptimaal’ en zou moeten worden aangescherpt. Een indamstrategie levert in de jaren tot 2022 een bedrag op van 123 miljard euro voor de Nederlandse economie, claimen de onderzoekers. Zij stellen verder dat zo’n aanpak mogelijk zo’n 50.000 dodelijke slachtoffers aan COVID-19 voorkomt.

Update 06:40 – Actief coronavirus indammen scheelt 123 miljard euro

Als Nederland actiever dan nu het coronavirus bestrijdt, scheelt dat de komende twee jaar 123 miljard euro. Dat meldt Trouw op basis van een onderzoeksrapport van KPMG en de VU in Amsterdam dat zaterdag verschijnt.

De strategie van ‘indammen’ vereist actievere maatregelen. Het test- en traceerprogramma zal veel intensiever moeten. Ook zouden Nederlanders op drukke plaatsen FFP1-mondkapjes moeten dragen. Indammen was onder meer in Denemarken, Zuid-Korea, China en IJsland effectief. Dat is winst voor de volksgezondheid en daarmee ook voor de economie, is de boodschap van het rapport.

Het besmettingsrisico blijft zolang Nederland vasthoudt aan ‘maximale controle’, wat eigenlijk geen echte strategie is, betogen de onderzoekers. Bij Wereldgezondheidsorganisatie WHO is hij in elk geval onbekend, aldus Trouw.

Update 04:09 – De Jonge: zorgstelsel moet centraal gestuurd blijven

Het Nederlandse zorgstelsel moet ook na de coronacrisis centraal gestuurd worden en de ieder voor zich-mentaliteit moet overboord. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een interview met het AD. De crisis bewijst volgens hem dat verregaande samenwerking nodig blijft tussen ziekenhuizen, verpleegzorg en huisartsen.

Volgens de minister was de Nederlandse zorg niet opgewassen tegen de epidemie. “Bij het testen ontbrak overzicht, bij de beschermingsmiddelen, bij de ic-capaciteit. Je wil die regie hebben. Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog uitwerken en met de Kamer bespreken. Maar dat er wat moet gebeuren, is nu wel duidelijk.”