Voormalig RIVM-topman: 'Coronabestrijding moet slimmer, ook mensen zonder klachten testen'

Doordat we te weinig testen, blijft het coronavirus de Nederlandse samenleving gijzelen. Als er slimmer wordt getest, dan zouden de maatregelen lokaal of zelfs landelijk kunnen worden afgeschaald, menen deskundigen.

Voormalig RIVM-topman Ben van der Zeijst schreef samen met twee collega-professoren een brandbrief in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. “Het grote probleem is dat de testcapaciteit wel is opgetuigd, maar dat er niet slim wordt getest. Bij de mensen is toch enige luiheid, en dat is ook logisch. Meer dan de helft van de mensen met het virus heeft geen klachten, die hebben dan dus ook geen enkele reden om zichzelf laten testen. Voor hen is er niks aan de hand, en straks moet je twee weken in quarantaine.”

De wetenschappers verwijzen naar onderzoeken op het corona-cruiseschip Diamond Princess en in het zwaar getroffen Italiaanse dorpje Vo’. Daaruit blijkt dat veel virusdragers geen ziekteverschijnselen vertoonden. Je moet dus als overheid iets doen om te zorgen dat deze groep niet bijdraagt aan de verspreiding van het virus, aldus Van der Zeijst. “Dat hoeft dan niet gelijk strikte zelfisolatie te zijn, je kunt zo’n isolatie ook slimmer doen. Je zou ze bijvoorbeeld wél een heel goed mondkapje kunnen geven.”

Lees ook: RIVM: Onderschat risico coronabesmetting via kleine druppeltjes niet

Gericht testen

Ook moet er meer getest worden, meent hij. “Kijk, we kunnen niet net als China de hele bevolking gaan testen, zoals zij hebben gedaan met 10 miljoen mensen in Wuhan. Maar met slimme methode’s kom je een heel eind. Je moet kijken waar dat virus zit. Nu wordt al gekeken naar rioolwatermonstering, dat is een goede stap. Maar test bijvoorbeeld kassières of een andere groep met veel contacten. Dan krijg je een goed idee van waar de problemen zijn.” Op basis van die cijfers zou je veel specifiekere maatregelen kunnen treffen, aldus de professor. In de ‘veilige’ gebieden kunnen de maatregelen dan worden versoepeld, terwijl ze in de brandhaarden worden aangescherpt.

Op dit moment lopen er in Nederland enkele duizenden mensen met het coronavirus rond, aldus Van der Zeijst. “Het RIVM had het halverwege juni over 1700 mensen met het virus. Zelfs als het er inmiddels drieduizend zijn, of misschien nog twee of drie keer meer. Dan blijft het een relatief klein aantal, en daardoor is het hele land gegijzeld. Dat is niet alleen heel vervelend, het kost ook klauwen met geld. Je zou de maatregelen prima wat losser kunnen laten, als je het op bepaalde belangrijke punten goed aanpakt.”

Lees ook: Ventileren tegen corona: zo doe je dat op een goede manier

Reactie RIVM

Het RIVM geeft in een schriftelijke reactie aan dat ook zij een verschil zien tussen ‘presymptomatische’ verspreiding door mensen die nog geen corona-verschijnselen hebben, en die door mensen die helemaal geen corona-verschijnselen laten zien (‘asymptomatisch’). Die eerste vorm is ondervangen door het bron- en contactonderzoek. “We ontkennen ook niet dat asymptomatische verspreiding kan voorkomen. De vraag is: hoe groot is de drijfveer voor de epidemie, hoeveel draagt het daadwerkelijk bij?”, aldus een woordvoerder.

“De artikelen waarnaar wordt gerefereerd in het NVTG kennen we, maar daarmee is de conclusie nog niet goed te trekken. Dat betekent dat we geen aanleiding zien om het beleid te veranderen. Wel worden bij grote uitbraken bijvoorbeeld wel mensen zonder klachten onderzocht, zodat we een beter beeld kunnen krijgen van de uitbraak. Onder de algemene bevolking komt het nu zo weinig voor dat uitgebreid mensen zonder klachten testen weinig meerwaarde heeft.”

Lees ook: Aantal coronapatiënten in ziekenhuis verder gedaald

Foto: ANP