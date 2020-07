Aantal coronapatiënten in ziekenhuis verder gedaald

Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis wordt behandeld, is verder gedaald. Het zijn er nu 91, het laagste aantal in maanden. Op woensdag lagen 94 mensen in een ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 74 naar 70, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 21 coronapatiënten, eentje meer dan op woensdag. Nederland is wel terug op het niveau van begin maart, toen de eerste besmettingen waren vastgesteld en de eerste patiënten stierven. Volgens cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) behandelden de ic’s op 7 maart negentien coronapatiënten. Een week later waren het er al ongeveer honderd.

Reguliere zorg moeizaam op gang

Het aantal mensen dat met een andere aandoening op een intensivecareafdeling ligt, steeg juist. Het zijn er nu 586, tien meer dan op woensdag en bijna vijftig meer dan op dinsdag. “Het is goed dat hier enige stijging in is te zien voordat de vakantieperiode aantreedt”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De intensivecareafdelingen behandelen in totaal 607 patiënten. Dit aantal schommelt al ruim een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden intensivisten nu ongeveer 900 mensen hebben behandeld. De reguliere zorg komt moeizaam op gang.

ANP