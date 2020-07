Meer dan 200 wetenschappers van over de hele wereld trekken aan de bel: het coronavirus zou zich namelijk niet alleen via grotere druppels verspreiden, maar ook via heel kleine deeltjes. Om verspreiding via deze zogenoemde ‘aerosolen’ tegen te gaan is goede ventilatie in binnenruimtes belangrijk, zeggen experts. Maar hoe doe je dat nou, ventileren tegen corona?

De wetenschappers hebben een brandbrief geschreven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder de ondertekenaars van de open brief zijn de Nederlandse binnenmilieu-experts Francesco Franchimon en Marcel Loomans. Zij vinden dat de ventilatie in Nederlandse gebouwen flink verbeterd moet worden, om zo het risico op verspreiding te beperken.

Of het coronavirus zich daadwerkelijk via kleine deeltjes verspreidt is nog onduidelijk, stelt gezondheidsdienst RIVM. Toch vinden de twee deskundigen dat de Nederlandse overheid het zekere voor het onzekere moet nemen en mensen moet aansporen zo goed mogelijk te ventileren tegen corona.

Thuis ventileren hoeft niet (altijd)

Maak jij je ook zorgen om de ventilatie in je huis of op kantoor? Volgens de experts is het niet nodig om je eigen huis coronaproof te ventileren. “Een gezin hoeft zich ook niet aan de anderhalve meter regel te houden, dus dan is ventilatie ook niet zo effectief”, legt Franchimon uit, die als wetenschapper gespecialiseerd is in de relatie tussen volksgezondheid en binnenklimaat.

Het is anders als je thuis een feestje geeft. Sinds 1 juli geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor binnenbijeenkomsten en kan zo’n feestje weer – mits je voldoende afstand houdt. “Ventilatiesystemen in woningen zijn gebaseerd op een gezin en niet primair bedoeld voor grote feesten”, weet Franchimon.

Als één iemand besmet is, legt hij uit, ademt diegene virusdeeltjes uit tijdens het praten en zingen. “De kans dat iemand die deeltjes tijdens een feestje inademt, is groter.”

Goed ventileren tegen corona

Goede ventilatie is volgens de experts vooral belangrijk op plekken waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld in een restaurant, kantoor of sportschool. “Zeker in een sportschool moet je zorgen voor een goed en groot ventilatiesysteem”, zegt Franchimon. “Omdat daar intensief wordt gesport. Mensen hebben een hogere ademhaling en daardoor komen er meer druppeltjes in de lucht.”

Het verschilt per grootte, aantal aanwezige mensen en bestemming van het gebouw hoe goed een ruimte geventileerd moet worden. Als je zeker wil zijn van goede luchtverversing moet je in ieder geval een mechanische ventilator aanschaffen, adviseert Marcel Loomans, docent bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ook hij heeft zich gespecialiseerd in de luchtkwaliteit in binnenruimten.

“Belangrijk is dat je de vervuilde binnenlucht naar buiten vervoerd en schone buitenlucht binnen krijgt”, aldus Loomans. “Een airco doet dat overigens niet. Die pompt de lucht alleen maar rond, dat levert niks op. Een airco haalt geen virusdeeltjes uit de lucht.”

De luchtstromen van een airco zorgen er wel voor dat de concentratie van de deeltjes wordt ‘verdund’. “Maar uiteindelijk moet je de virusdeeltjes ook verwijderen”, legt Franchimon uit. “Anders blijven ze zich ophopen. In gebouwen, bij restaurants bijvoorbeeld, zie je soms dat er veel luchtstroming is, maar dat de deeltjes niet weggaan.”

Werkt natuurlijke ventilatie?

Kun je een gebouw ook op natuurlijke manier laten ventileren tegen corona? Dat kan, aldus de experts. “Natuurlijk kun je een raampje open doen, maar dat is minder gecontroleerd. Het kan wel goed ventileren, maar dan moet het wel goed ontworpen zijn”, benadrukt Loomans.

Dat kan bijvoorbeeld door ramen aan tegenovergestelde zijden van een gebouw open te zetten. “Dan spoelt het goed door”, weet Loomans. “Maar als je alleen één raampje open zet, dan werkt het niet.”

Tweede coronagolf

Ventileren via ramen die je openzet is ook niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld als het buiten koud is. Juist dat baart de experts zorgen. “Tijdens de uitbraak van het coronavirus was het goed weer, we gingen richten de zomer”, aldus Franchimon.

“De tweede golf wordt verwacht in het najaar, dan wordt het winter en heeft iedereen zijn ramen dicht”, benadrukt hij. “Dat maakt nogal wat uit voor de verspreiding van het virus.”

De binnenmilieu-experts raden aan om zo snel mogelijk de luchtverversing te testen en indien nodig te verbeteren. Dat testen kan met een CO2-meter. “Die meet de koolstofdioxide in een ruimte en dat is een goede indicatie van hoe goed de ventilatie is”, aldus Loomans. “Als het metertje boven een bepaalde waarde uitslaat, moet je de ventilatie opschroeven.”

Beeld: Pixabay